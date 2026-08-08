提前分房地給子女避遺產稅 地價稅竟從5千變2.5萬元

不少民眾為了降低未來遺產稅負擔，會提前將房地贈與子女。不過，稅務局提醒，若房屋與土地分別贈與不同子女，看似省下遺產稅，卻可能因不符合地價稅自用住宅用地優惠規定，導致地價稅暴增4倍，反而得不償失。

新竹稅務局日前就接獲一起案例，竹科某科技公司退休高階主管老張（化名），規劃將房屋贈與兒子、土地贈與女兒，希望提前完成財產傳承並降低遺產稅負擔。

然而，由於房屋與土地分屬兄妹所有，而兄妹屬旁系血親，不符合地價稅自用住宅用地優惠中「房屋須為土地所有權人或其配偶、直系親屬所有」的規定，因此無法適用千分之2優惠稅率，只能按一般用地稅率千分之10課徵。

原本老張的土地適用自用住宅用地優惠稅率，地價稅僅需繳納5,000元，完成贈與後，因失去優惠資格，地價稅增加至2萬5,000元，是原本的5倍，因此，民眾在規劃生前贈與時，除了考量遺產稅，也應一併評估地價稅影響，以免省了一種稅，卻增加另一種稅負。

稅務局表示，地價稅一般用地採累進稅率課徵，稅率從千分之10至55不等；符合自用住宅用地資格者，則可適用千分之2優惠稅率，與一般用地最低千分10相比，至少相差4倍，因此是否符合優惠資格，對稅負影響相當大。

稅務局提醒，適用地價稅自用住宅用地優惠，須同時符合「3要件、2限制」。3要件包括土地所有權人或其配偶、直系親屬須於該地設有戶籍、土地未出租或供營業使用，以及土地上的房屋須為土地所有權人、配偶或直系親屬所有；2限制則為都市土地面積不得超過300平方公尺（約90.75坪）、非都市土地不得超過700平方公尺（約211.75坪），且土地所有權人、配偶及未成年受扶養親屬原則上僅能有1處適用優惠。

此外，無論是買賣或贈與，只要土地所有權人發生變更，即使實際使用情形沒有改變，也必須重新申請地價稅自用住宅用地優惠。土地所有權人應於每年9月22日前向稅務局提出申請，當年度才能適用優惠稅率；逾期申請者，須自次年起才能享有優惠。若經核准後，使用情形及相關條件未變更，日後則無須再次申請。