媽媽生前賣房還有1.3億還沒收回！兒漏掉這件事遭罰近千萬

不少民眾以為，遺產只要申報房屋、土地、存款即可，但若家人生前已簽約出售房地，死亡時仍有未收回的房地價款，這筆「應收房款」同樣屬於遺產。一名媽媽生前出售台北市房地，過世時仍有逾1.3億元房地價款尚未收回，兒子辦理遺產稅時漏報這筆債權，遭認定短漏遺產稅1,523萬元，最後挨罰974萬餘元，提起訴願仍遭駁回。

這起案件中，媽媽生前已授權兒子與其他共有人共同出售台北市一筆房地，總成交價約5.35億元，依持分可取得約1.34億元價款。不過，她過世時房屋及土地尚未完成所有權移轉登記，遺囑執行人在申報遺產稅時，僅列報房地本身價值，並未將尚未收回的房地價款債權列入遺產申報。

國稅局查核後認定，媽媽生前已與買方簽訂買賣契約，死亡時仍享有向買方請求支付價款的權利，因此未收回的房地價款屬於具有財產價值的債權，依法應列入遺產總額課稅。經扣除未償債務及相關費用後，仍有約7,460萬元應稅債權未申報，加上保單紅利等其他漏報財產，合計短漏遺產稅1,523萬餘元。

國稅局因此依《遺產及贈與稅法》裁罰。原本依裁罰基準可處漏稅額0.8倍罰鍰，考量繼承人在裁罰前已補繳稅款，酌減為0.64倍，最後仍裁處974萬7,404元罰鍰。

兒子主張，自己並非故意漏報，而是不知道媽媽生前出售房地、尚未收回的價款也要列入遺產申報，且認為自己曾主動向國稅局說明房地出售情形，不應再受處罰。

不過，財政部認為，遺產稅採自行申報制度，納稅義務人本就負有據實申報義務。本案中，兒子不僅知道媽媽生前已出售房地，後續還多次與買方簽訂增補契約、延後交屋及付款期限，顯然清楚仍存在應收房地價款，卻始終未在遺產稅申報或補申報時揭露，也未主動提供買賣契約等資料，因此難認沒有過失。

財政部指出，民眾若生前已出售房地，但死亡時尚未完成過戶，除了房地本身仍須依法處理外，尚未收回的房地價款請求權也屬於具有財產價值的權利，應一併列入遺產申報。提醒民眾辦理遺產稅時，除了盤點房屋、土地、存款及有價證券外，也別忽略尚未收回的買賣價款、保單紅利等其他財產權利，以免因漏報而遭補稅及裁罰。