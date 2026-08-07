聽新聞
0:00 / 0:00

假日都回高雄住！他拿里長證明爭197萬退稅仍敗訴

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
財政部會查核工作地點、就醫紀錄等客觀事證，確認房子是否符合自住要件。報社資料照
財政部會查核工作地點、就醫紀錄等客觀事證，確認房子是否符合自住要件。報社資料照

不少民眾換屋後申請房地合一稅重購退稅，以為只要設有戶籍，就能證明房屋屬於自住房地，不過，稅捐機關認定是否符合自住資格，仍會綜合工作地點、就醫紀錄及日常生活等事證判斷。就有一名男子雖然提出里長證明、包裹收件紀錄等資料，主張假日及寒暑假都返回高雄住家，但仍遭認定未實際居住，近197萬元房地合一稅重購退稅遭駁回。

這名男子於2025年2月出售高雄市楠梓區房地，持有期間約2年8個月，出售後繳納房地合一稅196萬9,254元。同年6月，其配偶在新北市購入新房地，因此申請適用房地合一稅重購退稅，希望退還全部已繳稅款。

不過，高雄國稅局查核認為，男子雖符合出售後2年內重購房屋的時間要件，但舊房地並不符合「自住房地」規定，因此否准退稅申請，男子不服提起訴願。

男子主張，高雄房屋一直是自己的實際居住處所，並提出郵件及包裹收件紀錄、里長證明、新北市立高中在職證明、報考博士班資料，以及擔任社區管理委員會委員等文件，強調雖然工作地點位於新北市，但每逢假日及寒暑假都會返回高雄與父母同住，認為已符合自住房地要件。

不過，財政部審查後發現，男子自2022年6月取得高雄房屋至2025年2月出售期間，除留職停薪約半年外，其餘時間均任職於新北市立高中，工作地與高雄住家距離遙遠，若每天往返通勤，與一般生活常情不符；男子也未提出足以證明長期往返兩地生活的客觀資料。

此外，國稅局調查男子持有房屋期間的就醫紀錄發現，絕大多數就醫地點均集中在台北市及新北市，僅有少數幾次在南部就醫。財政部認為，一般人通常會選擇住家附近醫療院所就診，就醫地點分布也反映其日常生活重心主要在雙北，而非高雄。

至於男子提出的里長證明、包裹收件紀錄及報考博士班等資料，財政部指出，相關事證大多集中於2022年9月至2023年3月，也就是男子留職停薪期間。即使可認定他曾於該段期間居住高雄，也不足以證明復職後直到出售房屋前近兩年間，仍持續實際居住於高雄房屋。

財政部因此認定，男子雖主張假日及寒暑假都返回高雄與父母同住，但整體客觀事證仍不足以證明高雄房屋為其日常生活及居住中心，不符合房地合一稅重購退稅所要求的「自住房地」要件，駁回其退還近197萬元房地合一稅的申請。

高雄 里長 房地合一稅 退稅

延伸閱讀

三類有殼族 房租可列支出

離婚爸提接送紀錄、Line 對話爭「扶養免稅額」財部仍判由前妻申報

欠稅復查期脫產 當心假扣押

不滿丈夫生前把房都送孩子！媽媽告贏撤銷贈與 近千萬元退稅也能分

相關新聞

假日都回高雄住！他拿里長證明爭197萬退稅仍敗訴

不少民眾換屋後申請房地合一稅重購退稅，以為只要設有戶籍，就能證明房屋屬於自住房地，不過，稅捐機關認定是否符合自住資格，仍會綜合工作地點、就醫紀錄及日常生活等事證判斷。就有一名男子雖然提出里長證明、包裹收件紀錄等資料，主張假日及寒暑假都返回高雄住家，但仍遭認定未實際居住，近197萬元房地合一稅重購退稅遭駁回。

爸爸罹癌、父母簽切結書「舅舅接手養4外甥」仍不能報扶養

不少民眾認為，只要實際照顧孩子、負擔生活費，報稅時就能列報扶養親屬免稅額。不過，就有一名舅舅長期照顧4名外甥、外甥女，不僅與孩子設籍同址，還負擔生活費、學費，原來是因為孩子的爸罹患癌症，甚至簽署切結書同意由舅舅扶養，但最後仍遭國稅局剔除38.8萬元扶養免稅額，補稅23萬餘元，提起訴願後仍敗訴。

股東借款給公司 死亡日未受償餘額應列入遺產申報

財政部南區國稅局7日表示，民眾辦理遺產稅申報時，如被繼承人生前借錢給其投資經營公司，於死亡日尚有未受償的借款餘額，因屬被繼承人遺留對公司的債權，應列入遺產申報。

三類有殼族 房租可列支出

民眾申報房屋租金支出特別扣除額，每戶每年可扣除上限為18萬元，原則上排除「有殼族」，不過有三種特殊情形，即使名下有房，仍可視為「非自有房屋」，這種情況下租屋自住，仍可列報房屋租金支出特別扣除額。

欠稅復查期脫產 當心假扣押

欠稅後提起行政救濟，不代表可以趁機處分財產。財政部北區國稅局表示，若納稅義務人在行政救濟期間有隱匿或移轉財產、意圖規避稅捐執行，稽徵機關仍可依《稅捐稽徵法》規定，向法院聲請假扣押，保全稅捐債權。

醫療輔具列扣 納入租賃費

財政部先前發布解釋令，明確將符合規定的醫療性質輔具「租賃」支出，納入綜所稅醫藥及生育費列舉扣除範圍，不再僅限於購買輔具，只要符合規定並檢附相關證明文件，就可依實際負擔金額申報扣除，減輕稅負。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。