假日都回高雄住！他拿里長證明爭197萬退稅仍敗訴

不少民眾換屋後申請房地合一稅重購退稅，以為只要設有戶籍，就能證明房屋屬於自住房地，不過，稅捐機關認定是否符合自住資格，仍會綜合工作地點、就醫紀錄及日常生活等事證判斷。就有一名男子雖然提出里長證明、包裹收件紀錄等資料，主張假日及寒暑假都返回高雄住家，但仍遭認定未實際居住，近197萬元房地合一稅重購退稅遭駁回。

這名男子於2025年2月出售高雄市楠梓區房地，持有期間約2年8個月，出售後繳納房地合一稅196萬9,254元。同年6月，其配偶在新北市購入新房地，因此申請適用房地合一稅重購退稅，希望退還全部已繳稅款。

不過，高雄國稅局查核認為，男子雖符合出售後2年內重購房屋的時間要件，但舊房地並不符合「自住房地」規定，因此否准退稅申請，男子不服提起訴願。

男子主張，高雄房屋一直是自己的實際居住處所，並提出郵件及包裹收件紀錄、里長證明、新北市立高中在職證明、報考博士班資料，以及擔任社區管理委員會委員等文件，強調雖然工作地點位於新北市，但每逢假日及寒暑假都會返回高雄與父母同住，認為已符合自住房地要件。

不過，財政部審查後發現，男子自2022年6月取得高雄房屋至2025年2月出售期間，除留職停薪約半年外，其餘時間均任職於新北市立高中，工作地與高雄住家距離遙遠，若每天往返通勤，與一般生活常情不符；男子也未提出足以證明長期往返兩地生活的客觀資料。

此外，國稅局調查男子持有房屋期間的就醫紀錄發現，絕大多數就醫地點均集中在台北市及新北市，僅有少數幾次在南部就醫。財政部認為，一般人通常會選擇住家附近醫療院所就診，就醫地點分布也反映其日常生活重心主要在雙北，而非高雄。

至於男子提出的里長證明、包裹收件紀錄及報考博士班等資料，財政部指出，相關事證大多集中於2022年9月至2023年3月，也就是男子留職停薪期間。即使可認定他曾於該段期間居住高雄，也不足以證明復職後直到出售房屋前近兩年間，仍持續實際居住於高雄房屋。

財政部因此認定，男子雖主張假日及寒暑假都返回高雄與父母同住，但整體客觀事證仍不足以證明高雄房屋為其日常生活及居住中心，不符合房地合一稅重購退稅所要求的「自住房地」要件，駁回其退還近197萬元房地合一稅的申請。