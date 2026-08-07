爸爸罹癌、父母簽切結書「舅舅接手養4外甥」仍不能報扶養

不少民眾認為，只要實際照顧孩子、負擔生活費，報稅時就能列報扶養親屬免稅額。不過，就有一名舅舅長期照顧4名外甥、外甥女，不僅與孩子設籍同址，還負擔生活費、學費，原來是因為孩子的爸罹患癌症，甚至簽署切結書同意由舅舅扶養，但最後仍遭國稅局剔除38.8萬元扶養免稅額，補稅23萬餘元，提起訴願後仍敗訴。

這名舅舅申報2024年度綜合所得稅時，列報4名未成年外甥、外甥女為受扶養親屬，主張孩子平時與自己共同設籍、共同生活，日常生活費及就學學費也都由自己負擔。

進一步了解4名外甥、外甥女的家庭狀況，其中3人的父親罹患癌症，需長期治療並領有重大傷病證明，家中還得負擔龐大醫療支出；另1名外甥的父母則因收入驟減，加上房貸壓力沉重，經濟同樣吃緊。舅舅因此主張，孩子的父母已無力負擔主要扶養責任，4名外甥、外甥女的日常生活費及學費實際都由他負擔。

為了證明自己確實是主要扶養人，舅舅提出共同戶籍資料、重大傷病證明、醫療費收據、學費繳費證明、扶養切結書，以及孩子父母的所得資料等，希望國稅局依照實際扶養情形，認列4名外甥、外甥女的扶養免稅額。

不過，財政部表示，所得稅法雖然允許納稅人列報「其他親屬或家屬」的扶養免稅額，但前提是必須符合民法規定的法定扶養義務。未成年子女的第一順位扶養義務人始終是父母，除非父母已經客觀上無法履行扶養義務，否則不能因其他親屬實際幫忙照顧，就把扶養義務轉由他人承擔。

財政部查核後發現，雖然其中3名孩子的父親確實罹患癌症，2024年度醫療支出約39萬元，但同年度領取的保險理賠約49萬元，已高於醫療支出。此外，4名孩子的父母名下仍有所得及財產，尚未達到法律所稱「不能維持自己生活」的程度，因此仍具有扶養未成年子女的能力，也仍是依法應負扶養責任的人。

至於舅舅提出由孩子父母簽署的扶養切結書，財政部也認為，扶養義務屬於法律明定的責任，不會因家人私下約定或簽署切結書就能移轉。即使舅舅確實長期支付生活費、教育費，也只能認定是基於親情提供協助，並非法律上的扶養義務，因此不能據此列報扶養免稅額。

財政部提醒，列報「其他親屬或家屬」扶養免稅額，除了必須符合共同生活等要件外，更重要的是具有法定扶養義務。若未成年子女的父母仍有扶養能力，即使其他親屬長期照顧孩子、支付生活費或教育費，也不能取代父母成為第一順位扶養義務人，因此本案否准認列38.8萬元扶養免稅額、補徵23萬餘元稅款，訴願遭駁回。