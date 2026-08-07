爸爸罹癌、父母簽切結書「舅舅接手養4外甥」仍不能報扶養

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
扶養義務有先後順位，未成年子女的第一順位扶養義務人是父母。示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
扶養義務有先後順位，未成年子女的第一順位扶養義務人是父母。示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

不少民眾認為，只要實際照顧孩子、負擔生活費，報稅時就能列報扶養親屬免稅額。不過，就有一名舅舅長期照顧4名外甥、外甥女，不僅與孩子設籍同址，還負擔生活費、學費，原來是因為孩子的爸罹患癌症，甚至簽署切結書同意由舅舅扶養，但最後仍遭國稅局剔除38.8萬元扶養免稅額，補稅23萬餘元，提起訴願後仍敗訴。

這名舅舅申報2024年度綜合所得稅時，列報4名未成年外甥、外甥女為受扶養親屬，主張孩子平時與自己共同設籍、共同生活，日常生活費及就學學費也都由自己負擔。

進一步了解4名外甥、外甥女的家庭狀況，其中3人的父親罹患癌症，需長期治療並領有重大傷病證明，家中還得負擔龐大醫療支出；另1名外甥的父母則因收入驟減，加上房貸壓力沉重，經濟同樣吃緊。舅舅因此主張，孩子的父母已無力負擔主要扶養責任，4名外甥、外甥女的日常生活費及學費實際都由他負擔。

為了證明自己確實是主要扶養人，舅舅提出共同戶籍資料、重大傷病證明、醫療費收據、學費繳費證明、扶養切結書，以及孩子父母的所得資料等，希望國稅局依照實際扶養情形，認列4名外甥、外甥女的扶養免稅額。

不過，財政部表示，所得稅法雖然允許納稅人列報「其他親屬或家屬」的扶養免稅額，但前提是必須符合民法規定的法定扶養義務。未成年子女的第一順位扶養義務人始終是父母，除非父母已經客觀上無法履行扶養義務，否則不能因其他親屬實際幫忙照顧，就把扶養義務轉由他人承擔。

財政部查核後發現，雖然其中3名孩子的父親確實罹患癌症，2024年度醫療支出約39萬元，但同年度領取的保險理賠約49萬元，已高於醫療支出。此外，4名孩子的父母名下仍有所得及財產，尚未達到法律所稱「不能維持自己生活」的程度，因此仍具有扶養未成年子女的能力，也仍是依法應負扶養責任的人。

至於舅舅提出由孩子父母簽署的扶養切結書，財政部也認為，扶養義務屬於法律明定的責任，不會因家人私下約定或簽署切結書就能移轉。即使舅舅確實長期支付生活費、教育費，也只能認定是基於親情提供協助，並非法律上的扶養義務，因此不能據此列報扶養免稅額。

財政部提醒，列報「其他親屬或家屬」扶養免稅額，除了必須符合共同生活等要件外，更重要的是具有法定扶養義務。若未成年子女的父母仍有扶養能力，即使其他親屬長期照顧孩子、支付生活費或教育費，也不能取代父母成為第一順位扶養義務人，因此本案否准認列38.8萬元扶養免稅額、補徵23萬餘元稅款，訴願遭駁回。

切結書 罹癌 爸爸

延伸閱讀

離婚爸提接送紀錄、Line 對話爭「扶養免稅額」財部仍判由前妻申報

三類有殼族 房租可列支出

不滿丈夫生前把房都送孩子！媽媽告贏撤銷贈與 近千萬元退稅也能分

醫療輔具列扣 納入租賃費

相關新聞

假日都回高雄住！他拿里長證明爭197萬退稅仍敗訴

不少民眾換屋後申請房地合一稅重購退稅，以為只要設有戶籍，就能證明房屋屬於自住房地，不過，稅捐機關認定是否符合自住資格，仍會綜合工作地點、就醫紀錄及日常生活等事證判斷。就有一名男子雖然提出里長證明、包裹收件紀錄等資料，主張假日及寒暑假都返回高雄住家，但仍遭認定未實際居住，近197萬元房地合一稅重購退稅遭駁回。

爸爸罹癌、父母簽切結書「舅舅接手養4外甥」仍不能報扶養

不少民眾認為，只要實際照顧孩子、負擔生活費，報稅時就能列報扶養親屬免稅額。不過，就有一名舅舅長期照顧4名外甥、外甥女，不僅與孩子設籍同址，還負擔生活費、學費，原來是因為孩子的爸罹患癌症，甚至簽署切結書同意由舅舅扶養，但最後仍遭國稅局剔除38.8萬元扶養免稅額，補稅23萬餘元，提起訴願後仍敗訴。

股東借款給公司 死亡日未受償餘額應列入遺產申報

財政部南區國稅局7日表示，民眾辦理遺產稅申報時，如被繼承人生前借錢給其投資經營公司，於死亡日尚有未受償的借款餘額，因屬被繼承人遺留對公司的債權，應列入遺產申報。

三類有殼族 房租可列支出

民眾申報房屋租金支出特別扣除額，每戶每年可扣除上限為18萬元，原則上排除「有殼族」，不過有三種特殊情形，即使名下有房，仍可視為「非自有房屋」，這種情況下租屋自住，仍可列報房屋租金支出特別扣除額。

欠稅復查期脫產 當心假扣押

欠稅後提起行政救濟，不代表可以趁機處分財產。財政部北區國稅局表示，若納稅義務人在行政救濟期間有隱匿或移轉財產、意圖規避稅捐執行，稽徵機關仍可依《稅捐稽徵法》規定，向法院聲請假扣押，保全稅捐債權。

醫療輔具列扣 納入租賃費

財政部先前發布解釋令，明確將符合規定的醫療性質輔具「租賃」支出，納入綜所稅醫藥及生育費列舉扣除範圍，不再僅限於購買輔具，只要符合規定並檢附相關證明文件，就可依實際負擔金額申報扣除，減輕稅負。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。