股東借款給公司 死亡日未受償餘額應列入遺產申報

財政部南區國稅局7日表示，民眾辦理遺產稅申報時，如被繼承人生前借錢給其投資經營公司，於死亡日尚有未受償的借款餘額，因屬被繼承人遺留對公司的債權，應列入遺產申報。

該局說明，國內的中小企業大多屬家族企業，股東個人與公司間常有資金借貸往來，若股東借款給公司，公司列於資產負債表的負債項下，意即公司對股東負有清償借款之義務。因此，股東死亡時，公司尚未償還股東之債務，屬股東對公司的應收債權，繼承人應列報遺產。

該局進一步說明，查核被繼承人A君遺產稅申報案時，發現A君為甲公司負責人，依其死亡日時甲公司之資產負債表所示，流動負債項下有「股東往來」700餘萬元，經查係A君對甲公司之債權，惟繼承人未於申報期限內申報該筆債權，除補徵稅額外並遭處罰鍰。

該局提醒，遺產稅納稅義務人應在申報期限內辦理申報，若被繼承人有投資未上市（櫃）公司者，除應注意申報所遺投資價額外，如尚有對公司的應收債權，亦應併計遺產總額申報，以免因短漏報遺產而遭受處罰。