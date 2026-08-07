欠稅復查期脫產 當心假扣押

欠稅後提起行政救濟，不代表可以趁機處分財產。財政部北區國稅局表示，若納稅義務人在行政救濟期間有隱匿或移轉財產、意圖規避稅捐執行，稽徵機關仍可依《稅捐稽徵法》規定，向法院聲請假扣押，保全稅捐債權。

北區國稅局曾查獲一起違規案例，阿明（化名）於2024年間出售房地，申報個人房屋土地交易所得稅時列報不符規定的免稅額，經國稅局查核後，須補徵稅款140餘萬元，沒想到，阿明收到稅單後雖提出復查，但國稅局同步發現，他正辦理名下另外兩筆不動產移轉過戶，研判有利用行政救濟期間脫產的疑慮。

國稅局進一步查核後發現，阿明除了正在出售的兩筆不動產外，名下僅剩少數股票、投資及銀行存款等流動性較高的資產。為避免其將資產變現後影響後續稅款徵收，因此立即向法院聲請假扣押獲准，並移送行政執行分署執行。

執行後，行政執行分署依法扣押阿明的存款及債權，並查封正在出售中的不動產，成功阻止房屋買賣交易。阿明為了順利完成過戶及交屋，最終同意繳清全部欠稅，案件也順利完成徵收。

國稅局提醒，民眾不要誤以為提出復查、訴願或行政訴訟等行政救濟，就能規避稅捐執行。若查獲有蓄意脫產行為，不僅無法順利避稅，稅局還會依法向法院聲請假扣押。