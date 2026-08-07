三類有殼族 房租可列支出

民眾申報房屋租金支出特別扣除額，每戶每年可扣除上限為18萬元，原則上排除「有殼族」，不過有三種特殊情形，即使名下有房，仍可視為「非自有房屋」，這種情況下租屋自住，仍可列報房屋租金支出特別扣除額。

財政部高雄國稅局表示，房屋租金支出特別扣除額適用於納稅人、配偶及受扶養直系親屬在國內租屋自住，且房屋未供營業或執行業務使用者，每年可就實際支付租金扣除政府補助後的金額列報，最高18萬元。

不過租金特別扣除額設有排富條款，綜所稅率適用20%以上、股利按28%分開計稅或基本所得額超過750萬元者，都不能適用；若納稅人、配偶或受扶養直系親屬在國內有自有房屋，也會被排除適用。

高雄國稅局指出，考量部分民眾雖然名下有房，但實際上仍有租屋居住需求，財政部已明定符合特定情況者，可將名下房屋視為「非自有房屋」，不會因此喪失租金扣除資格。

首先，是房屋已無法正常居住，例如房屋經政府公告拆遷、張貼危險建築標誌，或房屋毀損面積達整棟五成以上，並經地方主管機關認定必須修復後才能使用，都可視為非自有房屋。

再來是，雖然名下有房，但並非完整擁有。例如因繼承取得共有房屋，且納稅義務人、配偶及受扶養直系親屬合計並未持有全部產權，也符合相關規定。

最後則是因特殊原因必須另外租屋，包括因工作、就學或就醫而需異地租屋，且名下僅有一戶供自住的房屋；此外，符合規定分居並各自辦理綜所稅結算申報者，也不會因配偶名下有房而失去適用資格。

舉例來說，小紫（化名）因工作關係，在就業地點附近租屋居住，她與配偶及受扶養直系親屬名下合計僅持有一戶自住房屋，因符合就業而異地租屋規定，仍可列報房租特別扣除額。

國稅局提醒，民眾申報房屋租金支出特別扣除額時，除應備妥租賃契約、租金支付證明外，也須檢附戶籍登記證明或自住房屋切結書；若屬上述可視為非自有房屋的特殊情況，還須一併檢附相關證明文件，以免影響扣除權益。