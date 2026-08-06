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欠稅140萬元想趁復查期間賣房脫產 國稅局出這招讓他繳清

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
稽徵機關查獲有蓄意隱匿、移轉財產等脫產行為，可以依法向法院聲請假扣押。聯合報系資料照
稽徵機關查獲有蓄意隱匿、移轉財產等脫產行為，可以依法向法院聲請假扣押。聯合報系資料照

欠稅後提起行政救濟，不代表可以趁機處分財產。北區國稅局表示，若納稅義務人在行政救濟期間有隱匿或移轉財產、意圖規避稅捐執行的情形，稽徵機關仍可依《稅捐稽徵法》第24條規定，向法院聲請假扣押，保全稅捐債權。

北區國稅局就查獲一起違規案例，阿明（化名）於2024年間出售房地，申報個人房屋土地交易所得稅時列報不符規定的免稅額，經國稅局查核後補徵稅款140餘萬元，沒想到，阿明收到稅單後雖提出復查，但國稅局同步發現，他正辦理名下另外兩筆不動產移轉過戶，研判有利用行政救濟期間脫產的疑慮。

國稅局進一步查核發現，阿明除了正在出售的兩筆不動產外，名下僅剩少數股票、投資及銀行存款等流動性較高的資產。為避免其將資產變現後影響後續稅款徵收，因此立即向法院聲請假扣押獲准，並移送行政執行分署執行。

執行後，行政執行分署依法扣押阿明的存款及債權，並查封正在出售中的不動產，成功阻止房屋買賣交易。阿明為了順利完成過戶及交屋，最終同意繳清全部欠稅，案件也順利完成徵收。

國稅局提醒，民眾不要誤以為提出復查、訴願或行政訴訟等行政救濟程序，就能拖延或規避稅捐執行。若稽徵機關查獲有蓄意隱匿、移轉財產等脫產行為，仍會依法向法院聲請假扣押，以確保國家稅捐債權；一旦財產遭假扣押，不僅可能影響交易及資金運用，也可能對個人或企業信用造成衝擊。

國稅局 納稅義務人 稅款

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