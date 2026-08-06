快訊

誆買BNT疫苗…律師公會前理事長狠詐慈濟10億 豪宅藏158公斤黃金

71歲姜厚任戀上小2輪女友！她曝「七世因緣」：3歲就認定是他

整理包／EZ WAY怕個資外洩不想用？不走易利委替代方案有哪些？方式、代價一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

台南房屋稅2.0見效 出租戶增4196戶、空屋減5029戶

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市推動房屋稅改革。圖／台南市財稅局提供
台南市推動房屋稅改革。圖／台南市財稅局提供

房屋稅「差別稅率2.0」新制上路後，台南市政府今天表示，從最新開徵資料來看，政策已逐步發揮效果，今年全市出租房屋達2萬8310戶，較去年增加4196戶，未設籍空置房屋則減少5029戶，顯示閒置住宅正逐漸投入租賃市場，有助提升房屋使用效率，落實居住正義。

台南市財稅局指出，房屋稅2.0採「全國歸戶」方式課徵非自住房屋，並提高多屋持有者稅率，同時提供出租供住家使用房屋較優惠稅率，希望透過差別稅率，引導閒置房屋釋出、增加租屋供給。

財稅局表示，新制上路後，約98.4%的台南市房屋所有人適用稅率沒有變動，其中約27.5萬戶符合全國單一自住房屋優惠稅率，可享較低房屋稅負。

此外，考量部分民眾因非自願因素無法設籍，市府也修正自治條例，自2025年7月起將2戶以內其他住家用房屋稅率，由3.2%調降至2.6%，降低新制對民眾的衝擊。

財稅局表示，近年台南持續推動房屋稅改革，包括2019年將中古屋房屋標準單價調幅歸零、率先推動單一自住房屋優惠，以及2022年成為中南部首個實施囤房稅（差別稅率1.0）的縣市，後續再配合中央推動房屋稅2.0，希望兼顧照顧自住需求、提升住宅利用效率及維護租稅公平。

房屋稅 台南 稅率

延伸閱讀

繼承共有屋 善用設籍可節稅

違建有繳稅 不代表合法

預售屋取得日 過戶日為準

房市慘淡拖累都更！建商整合意願低 全台拆照量探6年新低

相關新聞

台南房屋稅2.0見效 出租戶增4196戶、空屋減5029戶

房屋稅「差別稅率2.0」新制上路後，台南市政府今天表示，從最新開徵資料來看，政策已逐步發揮效果，今年全市出租房屋達2萬8310戶，較去年增加4196戶，未設籍空置房屋則減少5029戶，顯示閒置住宅正逐漸投入租賃市場，有助提升房屋使用效率，落實居住正義。

公益捐贈免贈與稅 兩要件

個人捐贈公益團體，若符合條件可免計入贈與總額。財政部台北國稅局提醒，公益捐贈免稅有兩大要件，一是受贈單位須符合資格，二是捐贈人及親屬擔任董事、監事人數不能超過法定比例。

違建有繳稅 不代表合法

不少民眾以為違章建築免繳房屋稅，反過來說，也有人以為，只要有設立房屋稅籍、按時繳稅，就代表政府承認違建合法性。對此，台中市稅務局提醒，這兩種觀念都是常見誤解，違章建築只要尚未拆除，仍屬房屋稅課徵範圍，依法都必須繳納房屋稅；但繳了房屋稅，並不代表違建就地合法。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。