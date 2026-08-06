台南房屋稅2.0見效 出租戶增4196戶、空屋減5029戶

房屋稅「差別稅率2.0」新制上路後，台南市政府今天表示，從最新開徵資料來看，政策已逐步發揮效果，今年全市出租房屋達2萬8310戶，較去年增加4196戶，未設籍空置房屋則減少5029戶，顯示閒置住宅正逐漸投入租賃市場，有助提升房屋使用效率，落實居住正義。

台南市財稅局指出，房屋稅2.0採「全國歸戶」方式課徵非自住房屋，並提高多屋持有者稅率，同時提供出租供住家使用房屋較優惠稅率，希望透過差別稅率，引導閒置房屋釋出、增加租屋供給。

財稅局表示，新制上路後，約98.4%的台南市房屋所有人適用稅率沒有變動，其中約27.5萬戶符合全國單一自住房屋優惠稅率，可享較低房屋稅負。

此外，考量部分民眾因非自願因素無法設籍，市府也修正自治條例，自2025年7月起將2戶以內其他住家用房屋稅率，由3.2%調降至2.6%，降低新制對民眾的衝擊。

財稅局表示，近年台南持續推動房屋稅改革，包括2019年將中古屋房屋標準單價調幅歸零、率先推動單一自住房屋優惠，以及2022年成為中南部首個實施囤房稅（差別稅率1.0）的縣市，後續再配合中央推動房屋稅2.0，希望兼顧照顧自住需求、提升住宅利用效率及維護租稅公平。