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違建有繳稅 不代表合法
不少民眾以為違章建築免繳房屋稅，反過來說，也有人以為，只要有設立房屋稅籍、按時繳稅，就代表政府承認違建合法性。對此，台中市稅務局提醒，這兩種觀念都是常見誤解，違章建築只要尚未拆除，仍屬房屋稅課徵範圍，依法都必須繳納房屋稅；但繳了房屋稅，並不代表違建就地合法。
稅務局表示，依《房屋稅條例》規定，房屋稅是以附著土地的各種房屋，及增加房屋使用價值的建築物為課徵對象，並依房屋實際使用情形適用相對應稅率。即使是沒有取得使用執照的無照違章建築，也屬於房屋稅課稅範圍，不會因建物屬違章建築，就免除納稅義務。
稅務局指出，民眾最容易混淆的是「課稅」與「合法化」的概念。房屋稅課徵是基於稅法規定，與建築是否合法興建、是否合法使用，屬於不同的法律關係。也就是說，政府向違建課徵房屋稅，只是依法徵收稅捐。
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