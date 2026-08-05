不滿丈夫生前把房都送孩子！媽媽告贏撤銷贈與 近千萬元退稅也能分

爸爸生前把多筆房地送給4名子女，子女共同出資繳納近千萬贈與稅，沒想到，爸爸過世後，媽媽提告成功撤銷贈與，原本子女繳納的贈與稅卻不能退回來，而是要列入爸爸遺產，由包括媽媽在內的全體繼承人共同繼承，子女不服提訴願，仍被財政部駁回。

該案中，爸爸於2014年、2015年間陸續將多筆房地贈與4名子女，共繳納贈與稅988萬餘元。爸爸過世後，媽媽認為爸爸生前把財產送給子女，影響她依法可主張的夫妻剩餘財產分配權，因此向法院提起訴訟。案件歷經多年審理，法院最終判決撤銷贈與及所有權移轉登記，土地完成塗銷登記，原本繳納的贈與稅也因此可依法退還。

子女隨後向國稅局申請退稅，主張近千萬元贈與稅是由4人共同出資繳納，如今贈與已遭法院撤銷，退稅理應退還給當初出資的人，而不是列入爸爸遺產，由包括媽媽在內的全體繼承人共同繼承。

不過，財政部表示，依《遺產及贈與稅法》規定，贈與稅的納稅人原則上是贈與人，也就是爸爸，本案並不符合改由受贈人擔任納稅人的法定情形，因此即使子女實際代爸爸繳納贈與稅，也只是雙方之間的私法關係，不會因此改變納稅人身分。

財政部指出，法院判決撤銷贈與後，依法享有退稅請求權的仍是原本的納稅義務人，由於爸爸已過世，退稅請求權已成為遺產，因此應由全體繼承人共同繼承，而不是直接退還給當初出資繳納贈與稅的子女。

此外，子女主張可比照土地增值稅由權利人代繳的規定辦理退稅。不過，財政部說明，土地增值稅屬法律明文規定的「代繳義務」，與本案子女自行代爸爸繳納贈與稅的情況不同，兩者法律性質不同，不能比照適用，因此駁回訴願。