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遺產含預售屋 申報三重點

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
房屋示意圖。記者朱曼寧／攝影
房屋示意圖。記者朱曼寧／攝影

財政部台北國稅局表示，家人去世留下預售屋，在申報遺產稅時，必須掌握三大重點：預售屋屬於債權、價值計算方式、應主動申報，才能避免漏報而遭補稅或處罰。

首先，交屋前的預售屋不是房屋，而是一項「債權」。台北國稅局解釋，被繼承人生前與建商簽訂預售屋買賣契約後，如果房屋尚未興建完成、也還沒辦理交屋及所有權移轉登記就不幸過世，留下的並不是房屋、土地所有權，而是依照契約向建商請求交付房地的權利。

也就是說，法律上認定繼承的是一項「債權」，而不是一間已屬於被繼承人的房子，這項權利仍應列入遺產總額，依法申報遺產稅。

其次，遺產稅不是按預售屋總價申報，而是以死亡前已支付的房地價款計算。

不少人看到預售屋總價動輒數千萬元，擔心必須全額列入遺產，但國稅局指出，債權價值應以被繼承人截至死亡日止，實際已支付給建商的各期房地價款認定，而不是依契約總價計算。

舉例來說，一名民眾購買總價7,000萬元的預售屋及停車位，預計年底交屋，但在交屋前不幸過世。經檢視買賣契約、統一發票及匯款紀錄後，截至死亡日止，共支付建商2,300萬元，因此繼承人申報遺產稅時，應列報的是2,300萬元的債權，而非7,000萬元房地。

最後，不少民眾以為，只要查看遺產稅財產參考清單，就能知道有哪些財產需要申報，但若被繼承人生前購買的是尚未完工交屋的預售屋，清單上往往不會顯示相關資料，容易讓繼承人誤以為不用申報。

國稅局表示，繼承人申報遺產稅時，若完全依賴參考清單，很可能忽略這項財產而漏報。

建議繼承人主動向建商查詢被繼承人生前已繳納的房地價款，並備妥房地預定買賣契約、各期付款發票及匯款證明等資料，據以計算截至死亡日止已支付的金額，列為遺產中的債權申報。

國稅局提醒，不動產雖還沒過戶，不屬於被繼承人的房屋或土地，但仍是對建商的一種「債權」，換句話說，只要有付款，就要把付款金額列入遺產申報，在申報遺產稅時不能忽略。

預售屋 遺產 國稅局

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