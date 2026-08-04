快訊

台中知名神經外科醫師突「失業」 本人首發聲：盼院方自覺與反省

驚悚畫面曝！中壢小客運轉彎未減速 28歲女過馬路遭撞飛

MLB／大谷4支2、道奇被小熊打爆吞4連敗 明推史庫柏拚止敗

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】逾750萬人已註冊 易利委公私界線誰來管？

聯合報／ 主筆室
跨境網購通關系統「EZ WAY易利委」被質疑可掌握民眾個資，政府應負起監督的責任。記者陳柏亨/攝影
跨境網購通關系統「EZ WAY易利委」被質疑可掌握民眾個資，政府應負起監督的責任。記者陳柏亨/攝影

對絕大多數民眾而言，「EZ WAY易利委」看起來就像政府的App。海外網購包裹到了台灣，手機跳出通知，確認是不是自己買的，再按下「申報相符」，貨物才能繼續通關。久而久之，大家自然會認為這是海關提供的數位服務，是政府設計、政府營運，也由政府負責，事實卻非如此。

EZ WAY是由關貿網路公司開發的App，關貿又是由財政部持股36%。主要是讓民眾在海外網購進口快遞貨物時，透過手機完成身分認證及報關委任確認，以防止個資被冒用，也避免有人拿民眾的身分進口違禁品或製造詐騙包裹。

目前EZ WAY已逾750萬人完成註冊，這反映EZ WAY早就不只是一個普通的民間App，而是深入數百萬民眾跨境消費生活的重要通關工具。

從制度目的來看，這項設計有其必要性。尤其今年三月起，個人進口簡易申報快遞貨物全面實施預先確認委任，民眾收到報關業者通知後，必須確認貨物資訊，再由業者進行後續報關程序，制度本意確實是強化個資保護與防止冒名報關。

但一個涉及數百萬民眾個資、攸關進口貨物通關的數位系統，實際上由民間公司營運，民眾又因為制度設計而高度依賴它。它究竟是政府提供的公共服務，還是民間企業承接了一門具有特殊市場地位的生意？

按關務署昨日的說明，具有通關網路經營資格的業者，都可以自行建置線上委任App，不必取得海關指定或另外申請。主管機關當年曾請具有通關網路資格的關貿與汎宇評估投入線上委任服務，汎宇評估後，基於自身營運考量沒有參與，關貿則決定接手，包括程式開發、資訊設備、客服、資安防護及後續維運人力，都須自行負擔。意即關貿形同先投入資源「救火」，填補紙本轉向數位作業的空缺，如今隨EZ WAY使用量擴大，市場上又缺乏其他同類App，才讓外界產生由關貿獨家承作的印象。

此一發展有其歷史脈絡，但情況時至今日有所不同。關務署說「沒有強制使用」，民眾不是只有EZ WAY一條路，仍有其他實名認證方式，也可以採用紙本程序。但對每天透過手機購買海外商品的民眾而言，難道真的會為了一個包裹，放棄數位通關，回頭使用更繁瑣的紙本程序？

法律上沒有強制，不代表實務上沒有形成「事實上的必要」。當逾750萬人註冊這套系統，問題就不再只是「你可不可以不用」，而是「政府是否提供真正方便、合理且同等安全的替代方案」。

最重要的問題是資安與個資責任。EZ WAY處理的不是一般會員資料，而是涉及姓名、身分證號碼、手機門號等身分識別資訊。關務署既然要求民眾完成實名認證，就有責任確保這些資料受到妥善保護，光是以易利委獲得ISO等認證來說明資安無虞，仍不足以回答所有疑問。

ISO認證可以證明企業符合一定的管理標準，真正該問的是：如果系統遭到駭客攻擊、個資外洩，或民眾的身分遭到冒用，第一時間由誰負責？民眾找誰求償？誰負責通知？誰負責補救？誰接受立法院與社會監督？

EZ WAY超越一個普通App的範疇。它即使不是政府機關開發的App，也不能因此被當成普通民間商業服務看待，它承擔的功能，已經帶有公共服務的性質。政府可以把服務交給民間，但不能把監督交給民間；可以讓企業經營，但後續的監督責任也要承擔起來。

界線 包裹 網購

延伸閱讀

網購族怕怕 關務署掛保證「EZ WAY符資安要求」

實名認證App 擬增風險提示

民營EZWAY可收費又拿個資？財政部：非強迫使用、個資有保障

防詐再升級！誤入詐騙網站秒跳警示 數發部攜五大業者縮短空窗期

相關新聞

聯合報社論／選舉在即而三場戰爭無解，川普也棘手了

美國總統川普近日在國安會議上，屢對幕僚大發雷霆。原因是，美伊戰爭既無法以軍事解決，外交談判也毫無進展；而美國期中選舉剩下不到百日，共和黨內部要求結束戰爭的壓力劇增。美伊之戰不僅將長期拖延，還出現戰火擴大跡象，延燒到區域之外。

聯合報黑白集／台糖是「蓋牌」共犯

台中地院揭露，早在今年五月，台糖就發現中聯油品苯駢芘超標七倍；但台糖只拒收原料，未通報主管機關。台糖辯稱，自己並非食安法「通報義務人」；而衛福部竟也附和此說。對照吹哨者南僑遭到重罰，待遇有如天壤之別。

經濟日報社論／四貸同堂凸顯信用監理缺口

韓國金融委員會（FSC）最近對股市推動一系列去槓桿化的政策，源起散戶狂熱投資單一股票槓桿與反向ETF（例如連結三星電子、SK海力士的兩倍正反向產品），加劇股市震盪，引發股災。在台灣，金管會雖尚未允許發行類似的極端槓桿產品，但在金融與股市圈中，「四貸同堂」現象成為令人擔憂的話題。

頂大校長赴美遴選爭議…改革制度 獲聘校長簽承諾書

清大校長高為元第二任期才剛過三天，他就以候選人身分參與夏威夷大學馬諾阿分校校長決選。他最後落選，繼續回清大掌舵。消息在七月底曝光後，引爆各方強烈反應，一位頂大校長剛獲續任，即試著謀求他職。這場風波暴露的，是國立大學校長遴選制度長期積累的問題。

頂大校長赴美遴選爭議…待遇偏低 人才無法落地生根

清華大學校長高為元續任三天後，就到美國參加夏威夷大學馬諾阿分校的校長決選，引發社會的誠信質疑和抨擊；中研院院士朱敬一更痛批，「這麼不要臉的校長，值得發動學運」。我以為高為元「他山望比這山高」，只是冰山一角，重要的是，台灣高等教育的體制跟系統都要全面檢討；從大學的定位、大學學費凍漲、大學教授待遇偏低，都要有革命性的改變。

毒油早現形 食安防線怎失靈

隨著台中地院的聲押新聞稿發布，中聯油脂苯駢芘超標案的細節再浮上檯面。這起事件已遠超出單一業者違法的範疇，更暴露出國營事業處理食安風險時的消極、主管機關危機處理的遲緩，以及衛福體系在公共信任面前的失分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。