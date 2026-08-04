【重磅快評】逾750萬人已註冊 易利委公私界線誰來管？

對絕大多數民眾而言，「EZ WAY易利委」看起來就像政府的App。海外網購，包裹到了台灣，手機跳出通知，確認是不是自己買的，再按下「申報相符」，貨物才能繼續通關。久而久之，大家自然會認為這是海關提供的數位服務，是政府設計、政府營運，也由政府負責，事實卻非如此。

EZ WAY是由關貿網路公司開發的App，關貿又是由財政部持股36%。主要是讓民眾在海外網購進口快遞貨物時，透過手機完成身分認證及報關委任確認，以防止個資被冒用，也避免有人拿民眾的身分進口違禁品或製造詐騙包裹。

目前EZ WAY已逾750萬人完成註冊，這反映EZ WAY早就不只是一個普通的民間App，而是深入數百萬民眾跨境消費生活的重要通關工具。

從制度目的來看，這項設計有其必要性。尤其今年三月起，個人進口簡易申報快遞貨物全面實施預先確認委任，民眾收到報關業者通知後，必須確認貨物資訊，再由業者進行後續報關程序，制度本意確實是強化個資保護與防止冒名報關。

但一個涉及數百萬民眾個資、攸關進口貨物通關的數位系統，實際上由民間公司營運，民眾又因為制度設計而高度依賴它。它究竟是政府提供的公共服務，還是民間企業承接了一門具有特殊市場地位的生意？

按關務署昨日的說明，具有通關網路經營資格的業者，都可以自行建置線上委任App，不必取得海關指定或另外申請。主管機關當年曾請具有通關網路資格的關貿與汎宇評估投入線上委任服務，汎宇評估後，基於自身營運考量沒有參與，關貿則決定接手，包括程式開發、資訊設備、客服、資安防護及後續維運人力，都須自行負擔。意即關貿形同先投入資源「救火」，填補紙本轉向數位作業的空缺，如今隨EZ WAY使用量擴大，市場上又缺乏其他同類App，才讓外界產生由關貿獨家承作的印象。

此一發展有其歷史脈絡，但情況時至今日有所不同。關務署說「沒有強制使用」，民眾不是只有EZ WAY一條路，仍有其他實名認證方式，也可以採用紙本程序。但對每天透過手機購買海外商品的民眾而言，難道真的會為了一個包裹，放棄數位通關，回頭使用更繁瑣的紙本程序？

法律上沒有強制，不代表實務上沒有形成「事實上的必要」。當逾750萬人註冊這套系統，問題就不再只是「你可不可以不用」，而是「政府是否提供真正方便、合理且同等安全的替代方案」。

最重要的問題是資安與個資責任。EZ WAY處理的不是一般會員資料，而是涉及姓名、身分證號碼、手機門號等身分識別資訊。關務署既然要求民眾完成實名認證，就有責任確保這些資料受到妥善保護，光是以易利委獲得ISO等認證來說明資安無虞，仍不足以回答所有疑問。

ISO認證可以證明企業符合一定的管理標準，真正該問的是：如果系統遭到駭客攻擊、個資外洩，或民眾的身分遭到冒用，第一時間由誰負責？民眾找誰求償？誰負責通知？誰負責補救？誰接受立法院與社會監督？

EZ WAY超越一個普通App的範疇。它即使不是政府機關開發的App，也不能因此被當成普通民間商業服務看待，它承擔的功能，已經帶有公共服務的性質。政府可以把服務交給民間，但不能把監督交給民間；可以讓企業經營，但後續的監督責任也要承擔起來。