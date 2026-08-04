用電大戶條款 業者：缺地又被拒保 盼配套方案

經濟部推動「能源管理法」修法，要求契約容量達五MW以上的用電大戶，須於一定期限內設置一定容量以上的自用發電及儲能設備。協助產業界規畫興建自有儲能系統的業者說，工總的建議反映多數廠商對自建屋頂型電廠及儲能系統，因找不到興建土地或面臨保險業拒保，推展不順的困境，才會要求政府給予更多彈性配套。

業界人士說，任何政策調整，對搭上這波ＡＩ浪潮的半導體製造、封裝及伺服器組裝廠，因有豐碩的獲利支持，都能快速反應，達到自建光電廠或大批量採購綠電及自建儲能設備的要求，反觀不少傳產或大型ＡＩ資料中心，多數遭遇不易找到適宜興建屋頂型案場或土地，甚至在保險、消防法規等遇到保險公司拒保或安檢無法過關，導致自建案延宕甚至無法推動，無法符合修法後的規定，才會透過工總向經濟部反映，不要做出硬性規定，應有更多彈性配套與替代措施。