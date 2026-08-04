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實名認證App 擬增風險提示
民眾跨境網購常會使用實名認證App「EZ WAY易利委」，近日因個資、資安等議題備受討論。財政部關務署長彭英偉昨（3）日強調，EZ WAY取代傳統紙本委任報關，更可保護個資，且EZ WAY並未向民眾收費。
關務署表示，未來也將請關貿公司在EZ Way App增設風險提示機制等優化措施，保障民眾權益，避免民眾因不熟悉主管機關輸入規定而受罰。
彭英偉指出，民眾跨境購買商品進口時，依規定須完成報關委任，在2018年之前多採紙本委任，曾發生文件遭冒名使用、重複委任、個資遭不當利用等情況，因此才會開放關貿網路公司開發建置。
他解釋，EZ WAY App僅報關委任方式之一，民眾可視自身需求，選擇紙本個案委任或長期委任，法規並未強制民眾須使用EZ Way App。
針對個資安全疑慮，彭英偉指出，海關要求須由符合通關網路經營許可及管理辦法所定安全性需求之通關網路公司開發建置，關貿網路公司已通過相關認證，並自建資安監控中心（SOC），民眾個資受嚴密保護，可安心使用EZ WAY。
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