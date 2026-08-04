勞退舊轉新 稅務三點不漏

「勞退純舊制轉新制」方案自今年7月17日上路，KPMG安侯建業稅務投資部執業會計師陳志愷分析，勞工可留意三大稅務重點，包含自提退休金免計當年度所得、結算舊制退休金移入專戶時不課稅、請領時依退職所得規定計稅。

根據方案，在勞退新制實施後，仍選擇適用勞基法舊制退休制度的勞工（純舊制勞工），可在每月工資6%範圍內，自願提繳退休金至個人退休金專戶。此外，符合退休條件且持續受雇的純舊制勞工，也可與雇主合意提前結算舊制退休金，並將結算金額全數移入勞保局個人退休金專戶，以享有新制退休金最低收益保障。

陳志愷指出，此次修法主要有兩大目的，一是讓純舊制勞工也能透過自願提繳退休金增加退休準備，二是讓符合退休資格的勞工，不必等到真正離職退休，便可先將舊制退休金移入個人退休金專戶，提早累積投資收益。

他提醒，勞工提出自願提繳申請時，雇主不得拒絕；若勞雇雙方同意提前結算舊制退休金，結算金額也必須全數移入個人退休金專戶，不能只移入部分或直接領取現金。

在稅務方面，陳志愷提醒三項重點。第一，純舊制勞工自願提繳的退休金，因同樣依勞退月提繳工資分級表辦理，依規定不計入提繳年度薪資所得課稅。

第二，提前結算的舊制退休金移入個人專戶時，因勞工尚未真正領取退休金，因此移入當下不需課稅，而是等到未來實際請領退休金時，再依退職所得規定計算稅負。

第三，不論是自願提繳的退休金、提前結算移入專戶的舊制退休金，或專戶投資所累積的收益，未來請領時都將合併計算退職所得，只有超過退職所得免稅額的部分，才需要繳納所得稅。