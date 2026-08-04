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繼承共有屋 善用設籍可節稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

房屋稅2.0上路後，多屋族若繼承共有房屋，房屋稅負可能因此增加。新竹市稅務局表示，只要善用戶籍設立方式，符合自住房屋規定，仍有機會讓所有繼承人持有房屋都適用自住優惠稅率，降低房屋稅負擔。

稅務局表示，自住房屋須符合未出租、未供營業使用，並供本人、配偶或直系親屬實際居住，且完成戶籍登記等條件，本人、配偶及未成年子女全國合計三戶以內，可適用1.2%自住稅率；若全國僅持有一戶且符合房屋現值等規定，還可適用1%優惠稅率。

房屋稅2.0採全國歸戶、全數累進課稅，多屋族若持有非自住房屋，稅率提高至2.6%至4.8%；即使因繼承共有房屋可適用較低的1.5%至2.4%稅率，仍高於自住房屋稅率，因此妥善規劃戶籍仍有節稅空間。

舉例來說，竹科王媽媽與兩名女兒共同繼承一間房屋，三人各持分三分之一，但王媽媽及大女兒原本各自已有一戶自住房屋，此時，可由王媽媽將戶籍遷入繼承取得的房屋，再由小女兒將戶籍遷入王媽媽原本的自住房屋，如此一來，三間房屋都符合自住房屋設籍規定，皆可適用自住優惠稅率。

房屋稅 節稅 繼承

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