勞退舊制大鬆綁！退休金可提前存進專戶 KPMG點出3大稅務影響

今年7月17日修正生效的《勞工退休金條例施行細則》，讓適用勞退舊制的勞工也多了兩項退休理財工具。未來除了可以比照勞退新制勞工，每月自願提繳退休金享有節稅優惠外，符合退休資格卻仍繼續工作的勞工，也能提前把舊制退休金移入勞保局個人退休金專戶，提前累積退休資產，還可享有最低收益保障。

KPMG安侯建業稅務投資部執業會計師陳志愷分析，這次修法主要有兩大目的，一是讓純舊制勞工也能透過自願提繳退休金增加退休準備，二是讓符合退休資格的勞工，不必等到真正離職退休，便可先將舊制退休金移入個人退休金專戶，提早累積投資收益。

他提醒，勞工提出自願提繳申請時，雇主不得拒絕；若勞雇雙方同意提前結算舊制退休金，結算金額也必須全數移入個人退休金專戶，不能只移入部分或直接領取現金。

在稅務方面，本次修法有三項重點。第一，自願提繳的退休金不計入當年度薪資所得，因此可降低當年度所得稅負擔。第二，提前結算的舊制退休金移入個人專戶時，因勞工尚未真正領取退休金，因此移入當下不需課稅，而是等到未來實際請領退休金時，再依退職所得規定計算稅負。

第三，不論是自願提繳的退休金、提前結算移入專戶的舊制退休金，或專戶投資所累積的收益，未來請領時都將合併計算退職所得，只有超過退職所得免稅額的部分，才需要繳納所得稅。