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媽媽、女兒共同繼承 戶籍這樣遷「3間房」都享自住優稅

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
遷戶籍前務必了解稅法相關規定。示意圖。聯合報系資料照
遷戶籍前務必了解稅法相關規定。示意圖。聯合報系資料照

房屋稅2.0上路後，多屋族若繼承共有房屋，房屋稅負可能因此增加。不過，新竹稅務局提醒，只要善用戶籍設立方式，符合自住房屋規定，即使是繼承取得的共有房屋，也有機會讓所有繼承人持有的房屋都適用自住優惠稅率，降低房屋稅負擔。

稅務局表示，自住房屋須符合未出租、未供營業使用，並供本人、配偶或直系親屬實際居住，且完成戶籍登記等條件，本人、配偶及未成年子女全國合計3戶以內，可適用1.2%自住稅率；若全國僅持有1戶且符合房屋現值等規定，還可適用1%優惠稅率。

房屋稅2.0採全國歸戶、全數累進課稅，多屋族若持有非自住房屋，稅率提高至2.6%至4.8%；即使因繼承共有房屋可適用較低的1.5%至2.4%稅率，仍高於自住房屋稅率，因此妥善規劃戶籍仍有節稅空間。

舉例來說，王媽媽與兩名女兒共同繼承一間房屋，三人各持分三分之一，但王媽媽及大女兒原本各自已有一戶自住房屋，此時，可由王媽媽將戶籍遷入繼承取得的房屋，再由小女兒將戶籍遷入王媽媽原本的自住房屋，如此一來，三間房屋都符合自住房屋設籍規定，皆可適用自住優惠稅率。

稅務局提醒，自住房屋除了符合自住使用外，還須完成本人、配偶或直系親屬戶籍登記，否則將按非自住房屋稅率課徵，稅負最高可相差4倍，民眾若有繼承共有房屋情形，應及早檢視戶籍規劃及是否符合自住要件，以維護自身節稅權益。

戶籍 繼承 媽媽

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