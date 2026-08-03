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財部：去年銀髮族繳房地兩稅 占比均逾3成6

中央社／ 台北3日電
台灣邁入超高齡社會，房地兩稅也出現明顯趨勢。聯合報系資料照
台灣邁入超高齡社會，房地兩稅也出現明顯趨勢。聯合報系資料照

台灣邁入超高齡社會，房地兩稅也出現明顯趨勢。根據財政部統計，去年地價稅超過65歲的高齡納稅人開徵件數達395萬戶，占全體納稅人比率36.7%；房屋稅高齡納稅人開徵件數437萬戶，占全體納稅人比率36.9%，數值及占比均呈年增。

財政部統計處7月發布114年財政部性別統計年報，揭露地價稅及房屋稅開徵概況。

據統計，114年地價稅高齡納稅人開徵戶數達395萬戶，占全體納稅人比率36.7%，較113年增加約32萬戶、2.5個百分點；高齡者持有土地平均每戶面積46.1坪，比全體平均的37.1坪高出約9坪、24.3%。

房屋稅方面，去年高齡納稅人開徵件數共437萬戶，占全體納稅人比率36.9%，較113年增加約38萬戶、2.6個百分點；高齡者持有的房屋平均每戶面積為42.7坪，略高於全體的40.7坪，折算每坪現值，高齡者平均為新台幣6842元，較全體平均低約25%，主要受持有房屋屋齡較高影響。

財政部性別統計年報也公布114年遺產稅實徵概況，實徵件數1萬3378件，男性占比約59%；實徵案件遺產總額達7750億元，男性占比約68%；遺產淨額為4002億元，男性是女性的2.1倍，與近3年數據差距不大。

根據統計，114年國人遺產拋棄繼承人數共9萬1358人，仍呈現女多於男，女性占比約54.6%，為106年有統計以來新低；受贈人數則呈現男多於女，整體共有27萬6806人，男性占比57.6%，女性為42.4%，為統計以來新高，顯示兩性差距逐漸拉近。

地價稅

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