設戶籍還不夠！他主張「睡覺、煮飯分不同屋」2百萬元退稅照樣沒了

一家人睡覺、閱讀在一間房子，煮飯、用餐、家庭活動卻在另一間房子，這樣算不算自住？一名民眾出售房屋繳納257萬餘元房地合一稅後，因三個月內再買新房，申請重購退稅，希望拿回257萬餘元稅款。不過，財政部認為，雖然他主張一家採取「功能分區」生活模式，並提出郵件、包裹及外送訂餐等紀錄佐證，但仍不足以證明出售房屋屬於實際自住房屋，最終退稅遭駁回。

該名民眾於2022年底購入新北市一處房地，並於2023年6月底出售，因持有未滿兩年，課稅所得573萬餘元，適用45%稅率，繳納房地合一稅257萬9,990元。之後，他在同年9月再購入另一間房屋，認為符合房地合一稅「重購退稅」規定，因此向國稅局申請退還已繳稅款。

不過，北區國稅局認定，出售的舊房屋並不符合「自住房屋」要件，因此否准退稅申請，財政部也駁回訴願。

面對國稅局質疑沒有實際居住，訴願人提出多項理由抗辯。他表示，配偶確實曾入住出售房屋，也提出郵件、包裹收件紀錄及外送訂餐紀錄等資料，希望證明確有居住事實；另外，當初換屋只是因舊屋居住品質不佳，並非投資炒作。

更特別的是，訴願人主張，家中長期採取「功能分區」生活模式，出售的房屋主要作為睡眠、閱讀及休憩等「靜態空間」，煮飯、用餐及家庭活動則在同社區另一間房屋進行，因此水電、瓦斯使用量自然偏低，不能僅憑水電紀錄就認定沒有居住事實。

不過，財政部並未採信上述說法。國稅局查核發現，訴願人配偶雖曾將戶籍遷入出售房屋，但遷入當天即簽訂委託銷售契約，不久後便完成出售。此外，持有期間的水電、瓦斯使用量普遍偏低，例如部分期間用水僅0度、1度，用電也僅2度、8度，與一般四口之家正常居住情形有明顯落差。

除了水電、瓦斯使用情形外，國稅局也調閱房仲提供的不動產委託銷售資料，其中房屋現況說明書「所有權持有期間是否有居住」欄位勾選為「否」，也成為認定的重要依據之一。

國稅局進一步比對訴願人及配偶持有的多間房屋，包括原本居住15年的舊址、同社區其他房屋及新購房屋的水電、瓦斯使用情形，認為真正符合一般家庭正常居住狀態的，仍是原本居住15年的住所，因此無法採信「功能分區生活」的主張。

財政部指出，房地合一稅重購退稅屬於租稅優惠措施，立法目的在於協助民眾因實際自住需求換屋，因此除了符合重購期限外，出售及重購的房屋都必須屬於自住房屋。所謂「自住」，不能只有戶籍登記，還必須有實際居住事實，稅捐機關會綜合戶籍、水電、瓦斯使用情形及其他客觀證據綜合判斷，若無法證明符合規定，即使完成換屋，也可能無法適用重購退稅優惠。