大兒子棄養老父...還能跟小弟搶遺產？律師：1條件不符合、兩兄弟能均分

父親早年喪偶獨自將長子、次子撫養長大。但長子成年離家後長期未盡扶養義務，父親晚年全由次子悉心照顧。父親過世後，長子是否仍能與次子平均繼承遺產？對此，兩岸法律有不同規定。

臺灣規定：法定應繼分原則不因扶養情形改變

依臺灣《民法》規定，父親過世時配偶已不存在，由長子、次子共同繼承遺產，原則上各應繼承二分之一。

法律並未設有因是否履行扶養義務而調整繼承比例的規定，因此，即使長子未盡扶養義務，只要未符合喪失繼承權要件，且父親生前未依法表示排除其繼承資格，仍可與次子各繼承二分之一遺產。

大陸規定：扶養義務影響遺產分配

大陸《民法典》第1130條第3、4款規定，對被繼承人盡主要扶養義務或共同生活的繼承人，可以多分遺產；有扶養能力卻未盡扶養義務者，則應少分或不分。

本案中，次子因長期照顧父親，可依法主張多分遺產；長子則可能因未盡扶養義務而少分，甚至不得分配遺產。

兩岸律師楊軒廷呼籲：及早規劃 降低繼承爭議

兩岸對於遺產分配制度設計不同，尤其大陸將扶養義務納入繼承份額的考量，可能直接影響最終分配結果。

若涉及兩岸繼承或跨境財產配置，建議及早規劃遺囑及繼承安排，並諮詢專業律師，以降低日後爭議，保障自身及家人的權益。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。