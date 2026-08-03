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旅行社代售餐券 全額開發票

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部台北國稅局提醒，旅行社非辦理旅遊所需，僅單純代一般餐飲業者銷售餐券，因非執行旅行業專屬法定業務，不得開立「旅行業代收轉付收據」，應針對銷售餐券收取代價全額開立統一發票給買受人。

依交通部與財政部規定，旅行業者在執行旅行業專屬法定業務，例如銷售國際航線機票、國內外及大陸旅行團團費、代訂國內外及大陸地區飯店、車、船、門票、代辦簽證工本費等旅遊相關營業項目，應開立旅行業代收轉付收據交付旅客，並逐項依規定就其收付價款差額，彙總開發票報繳營業稅。

舉例來說，消費者陳先生向甲旅行社購買南投二日遊4,699元行程，另加購台北知名燒肉店999元餐券，旅行社收取南投行程費用4,699元，應開立旅行業代收轉付收據，交給陳先生；代售餐券則屬一般代售業務，應針對該餐券全額999元開立統一發票。

旅行社 發票 國稅局

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旅行社代售餐券 全額開發票

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