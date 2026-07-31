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綜所稅首批退稅入帳 總金額達610億元

中央社／ 台北31日電

財政部台北國稅局今天表示，財政部所屬各地區國稅局於7月31日辦理114年度綜合所得稅結算申報第1批退稅作業，全國退稅件數達364萬餘件，年增2萬餘件，退稅金額為610億餘元，金額年增25億餘元。

每年綜所稅結算申報期限截止後，國稅局會依納稅義務人所採用的申報方式，分批辦理退稅作業。根據規劃，今年3批退稅日期分別落在今年7月31日、10月30日，以及明年1月20日。

台北國稅局今天發布新聞稿說明，此次退稅案件範圍包括3類，一是採網路申報的退稅案件，二是符合稅額試算並以線上或電話語音確認的退稅案件，三是符合稅額試算並於115年5月11日以前以書面方式向戶籍所在地國稅局確認的退稅案件。

台北國稅局表示，納稅義務人選「直撥退稅」是最安全快速的方式，退稅款在7月31日當天就可直接撥入納稅義務人指定的存款帳戶；而此批退稅案件仍有近1.48%的民眾未採用直撥（轉帳）退稅方式，國稅局於同日開立退稅憑單並陸續以掛號寄發，請民眾於退稅憑單兌領有效期限同年9月30日前儘速兌領。

退稅憑單金額如未達5000元者，可帶國民身分證、印章及退稅憑單向憑單上所列台灣銀行指定營業單位兌領現金；金額達5000元未滿2萬元，則須利用金融機構或郵局之存款帳戶提出交換領取退稅款；金額達2萬元以上則禁止背書轉讓，僅能將該憑單存入受退稅人在金融機構或郵局開立之存款帳戶。

台北國稅局呼籲，為縮短納稅義務人領取退稅款的時間，建議辦理綜合所得稅結算申報時，選擇「直撥退稅」提供存款帳戶供稽徵機關辦理轉帳退稅，除退稅款可早日入帳外，更不必擔心退稅憑單遺失或被冒領，也可免去往返金融機構的時間。

台北國稅局提醒，近期不少相關詐騙案，強調國稅局不會用電話及ATM轉帳退稅，民眾如有退稅問題，可撥打免付費服務電話0800-000321或向戶籍所在地的國稅局分局或稽徵所洽詢。

綜所稅 國稅局 綜合所得稅

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