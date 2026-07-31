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建商延後交屋也沒用 她預售屋簽約5年出售仍被課最重45%

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
即使建商因天災、事變等不可抗力因素導致交屋延後，房地合一稅持有期間的起算點仍以所有權移轉登記日為準。聯合報系資料照
即使建商因天災、事變等不可抗力因素導致交屋延後，房地合一稅持有期間的起算點仍以所有權移轉登記日為準。聯合報系資料照

建商延後交屋，不代表房地持有期間也能跟著往前算。財政部台北國稅局提醒，民眾購買預售屋後出售，房地合一稅的持有期間，一律以取得房屋所有權移轉登記日為起算點，即使因天災、事變等不可抗力因素導致交屋延後，也不影響持有期間的認定，不能把預售期間一併計入。

國稅局表示，個人購入預售房地，若於2016年1月1日後交屋並出售，適用房地合一稅制。由於預售屋與完工後的成屋屬於不同交易標的，因此房地持有期間，應自完成所有權移轉登記日起算，而非簽約購買預售屋的日期，交屋前的預售持有期間不得合併計算。

舉例來說，美美（化名）於2020年8月向建設公司購買總價900萬元的預售屋，房屋於2025年9月完成所有權移轉登記，並於同年11月以1,300萬元出售，美美誤以2020年8月簽約日作為持有期間起算點，認為持有超過5年，適用20%稅率，自行申報繳納74萬元房地合一稅。

不過，國稅局重新認定，持有期間應自2025年9月完成所有權移轉登記日起算，至出售時未滿2年，因此適用45%稅率，應納稅額提高至166.5萬元，美美因此需補繳92.5萬元。

國稅局特別提醒，民眾購買預售屋後，即使建商因天災、事變等不可抗力因素導致交屋延後，房地合一稅持有期間的起算點仍以所有權移轉登記日為準，不會因延後交屋而改變，民眾出售預售屋交屋後的成屋時，應先確認持有期間的計算方式，以免誤用稅率而遭補稅。

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