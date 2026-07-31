財部：中聯油脂案致商品報廢 營利事業可依規認列損失

財政部今天表示，營利事業受中聯油脂事件影響，導致商品或原料、物料、在製品等無法出售、加工製造而報廢，可依規定認列報廢損失，各地區國稅局將積極協助及輔導受影響營利事業申辦報廢事宜。

財政部今天發布新聞稿說明，依營利事業所得稅查核準則第101條之1規定，營利事業商品或原料、物料、在製品等，因變質而無法出售、加工製造而報廢者，可依下列方式擇一認列報廢損失。

第一，會計師查核簽證。依會計師查核簽證報告或年度所得稅查核簽證報告，並檢附相關資料者，核實認定，無須向稽徵機關申請報備；第二，事業主管機關監毀。由事業主管機關監毀並取具證明文件，核實認定，無須向稽徵機關申請報備。

第三，稽徵機關監毀（或書面審核）。營利事業在事實發生後30天內檢具清單，向稽徵機關申請派員勘查監毀；如每次申請報廢的金額在新台幣1000萬元以下，得檢附商品、原物料報廢報告表等相關資料，由稽徵機關書面審核認定。相關申請案可利用財政部稅務入口網線上申辦。

財政部提醒，營利事業如對商品報廢損失規定或申報方式有不明瞭之處，可就近向所在地稅捐稽徵機關詢問，或撥打免費服務專線0800-000-321。