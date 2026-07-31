南區國稅局年度儲備約僱人員甄選 8月3日至12日開放報名

為充實基層稅務人力、提升為民服務品質，財政部南區國稅局2026年度儲備約僱人員甄選將於8月3日上午10點至8月12日下午5點開放網路報名，本次甄選預計錄取206名，學歷需教育部認可之國內外專科以上學校畢業，已取得畢業證書者。

本次甄選職缺待遇依「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法」及「約僱人員報酬標準表」規定支給5等1級280薪點（月薪約新台幣3萬8,948元） ，享有全民健保、勞保，不適用勞動基準法。

本次招考採分區錄取、分區分發，涵蓋地區包括嘉義、台南、屏東、台東、澎湖等地，錄取人員將依成績高低依序分發，對於中南部及離島地區的求職者而言，是兼顧在地生活及發展的絕佳契機。

本次甄選亦有開設原住民類組，需於報名截止前，依網路報名程序上傳戶籍謄本，申請日期須為2026年8 月3日（含）以後始為有效，經資格審查合格後始具備應試資格。

詳細甄選簡章及報名方式，可至財政部南區國稅局 115年度儲備約僱人員甄選網站查詢下載（ https://ntbsa115.twexam.com）； 具備服務熱忱，有志投身公職稅務領域者可把握機會踴躍報名。