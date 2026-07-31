快訊

國巨多個「*」符號藏玄機！ 為何0050也有相同經歷卻不用？

騎驢找馬？清大校長高為元續任3天「赴美選校長」落選 校方說話了

被動元件彈真的？整排紅燈閃閃爍爍 國巨守緊漲停逾2.5萬張等著買

聽新聞
0:00 / 0:00

股利在身後才入帳算遺產嗎？國稅局破解迷思：不是看發放時間

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
被繼承人持有股票所配發的股利，可能屬於遺產，也可能屬於繼承人所得。聯合報系資料照
被繼承人持有股票所配發的股利，可能屬於遺產，也可能屬於繼承人所得。聯合報系資料照

親人過世後留下的股票，如果之後才配發股利，到底算遺產還是繼承人的所得？北區國稅局表示，判斷關鍵其實只有兩步驟，先區分股票類型，再確認股利權利何時確定，就能知道是否應併入遺產總額申報，避免因誤判而漏報遺產稅或漏報所得稅。

被繼承人生前持有股票，公司可能在其死亡當年度發放現金股利或股票股利，也就是俗稱的「應收股利」。這筆股利究竟屬於被繼承人的遺產，還是繼承人的所得，北區國稅局解釋，關鍵並不是股利何時入帳，而是領取股利的權利是在死亡前還是死亡後確定，且上市櫃公司與未上市公司認定方式並不相同。

第一種類別是上市、上櫃或興櫃公司股票，國稅局官員指出，認定基準為「除權（息）交易日」，只要除權（息）交易日發生在被繼承人死亡日前或當天，就代表領取股利的權利已在生前確定，這筆股利屬於遺產，應併入遺產總額申報遺產稅。

第二種類別則是未上市、未上櫃且非興櫃公司的股票，則要以「股東會決議基準日」判斷，若公司沒有另外訂定除權基準日，則以股東會決議的「股利發放日」作為基準，只要基準日在死亡日前或當日，股利同樣屬於遺產；若基準日落在死亡日之後，就不屬於遺產，而是由繼承人取得的所得。

舉例來說，小齊（化名）持有某上市公司股票，公司公告6月1日為除息日，每股配發現金股利5元，但小齊於6月5日過世，由於除息日早於死亡日，代表領取股利的權利已在生前確定，因此這筆股利應併入遺產總額申報遺產稅。

但如果是，小齊先過世，公司之後才除息，則該筆股利不屬於遺產，而是由繼承人取得，應列入繼承人領取年度的股利所得，併入綜所稅申報。

國稅局提醒，許多民眾誤以為只要股利是在親人過世後才收到，就一定屬於繼承人的所得，這其實是常見迷思，實際上，判斷依據是股利權利何時確定，而不是實際發放或入帳時間。

國稅局建議，納稅人在辦理遺產稅申報前，可先向配發股利的公司或代理證券商確認除權（息）交易日或股東會決議基準日，再依規定區分屬於遺產或所得，才能正確完成申報，避免因申報錯誤而影響自身權益。

國稅局 股利 遺產

延伸閱讀

政院拍板修法 遺贈稅增「大老婆條款」 防堵拋棄繼承漏洞

大老婆條款拍板！政院通過遺贈稅修法 死亡前二年贈產按比例課稅

遺產稅修法後 資誠籲家族企業先盤點五大傳承重點

整理包／兄弟姊妹特留分刪除非不能繼承遺產 8情境看懂誰受影響

相關新聞

快查帳戶！綜所稅首批退稅365萬戶受惠、平均每戶退1.67萬元

小確幸來了，今年5月申報去年綜合所得稅首批退稅31日入帳。根據財政資訊中心統計，今年首批退稅案件共365萬戶，退稅金額約612億元，平均每戶可退稅1萬6,745元。

遺贈稅「大老婆條款」回溯適用…生前二年獲贈財產 應依占比負擔遺產稅

行政院會昨（30）日拍板《遺產及贈與稅法》修法，新增「大老婆條款」，死亡前二年內贈與特定親屬財產，應依受贈財產占總遺產比重，由受贈人負擔遺產稅，且設有回溯條款；另也優化剩餘財產差額分配請求權扣除數額計算方式。

股利在身後才入帳算遺產嗎？國稅局破解迷思：不是看發放時間

親人過世後留下的股票，如果之後才配發股利，到底算遺產還是繼承人的所得？北區國稅局表示，判斷關鍵其實只有兩步驟，先區分股票類型，再確認股利權利何時確定，就能知道是否應併入遺產總額申報，避免因誤判而漏報遺產稅或漏報所得稅。

3億元不要了？徐匯中學站495坪土地沒人繼承將列管

新北市地政局表示，今（115）年度逾期未辦理繼承登記的土地及建物，土地11,239筆、建物670 棟，土地總面積達230.57公頃，以115年公告現值估算，總價值超過173.73億元，自8月1日起列冊管理。

大企業女老闆占比寫新高 金融、保險業占大宗

財政部統計，2025年營利事業資本額落在10億元以上者有2,824家，其中有2,381家負責人為男性，占84.3％，女性負責人則有443人、占約15.7％，雖兩者仍有一定差距，「10億」級女老闆的占比寫下統計以來新高。

台版肥咖申報 筆數、金額雙增

財政部國際財政司昨（30）日公布114年度稅務用途金融帳戶資訊（CRS，俗稱台版肥咖條款）申報統計，因去年經濟表現亮眼，帶動投資，申報帳戶合計逾22.5萬筆，帳戶餘額（存量）2,025億元、收入金額（流量）617億元，筆數、金額雙增。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。