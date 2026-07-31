股利在身後才入帳算遺產嗎？國稅局破解迷思：不是看發放時間

親人過世後留下的股票，如果之後才配發股利，到底算遺產還是繼承人的所得？北區國稅局表示，判斷關鍵其實只有兩步驟，先區分股票類型，再確認股利權利何時確定，就能知道是否應併入遺產總額申報，避免因誤判而漏報遺產稅或漏報所得稅。

被繼承人生前持有股票，公司可能在其死亡當年度發放現金股利或股票股利，也就是俗稱的「應收股利」。這筆股利究竟屬於被繼承人的遺產，還是繼承人的所得，北區國稅局解釋，關鍵並不是股利何時入帳，而是領取股利的權利是在死亡前還是死亡後確定，且上市櫃公司與未上市公司認定方式並不相同。

第一種類別是上市、上櫃或興櫃公司股票，國稅局官員指出，認定基準為「除權（息）交易日」，只要除權（息）交易日發生在被繼承人死亡日前或當天，就代表領取股利的權利已在生前確定，這筆股利屬於遺產，應併入遺產總額申報遺產稅。

第二種類別則是未上市、未上櫃且非興櫃公司的股票，則要以「股東會決議基準日」判斷，若公司沒有另外訂定除權基準日，則以股東會決議的「股利發放日」作為基準，只要基準日在死亡日前或當日，股利同樣屬於遺產；若基準日落在死亡日之後，就不屬於遺產，而是由繼承人取得的所得。

舉例來說，小齊（化名）持有某上市公司股票，公司公告6月1日為除息日，每股配發現金股利5元，但小齊於6月5日過世，由於除息日早於死亡日，代表領取股利的權利已在生前確定，因此這筆股利應併入遺產總額申報遺產稅。

但如果是，小齊先過世，公司之後才除息，則該筆股利不屬於遺產，而是由繼承人取得，應列入繼承人領取年度的股利所得，併入綜所稅申報。

國稅局提醒，許多民眾誤以為只要股利是在親人過世後才收到，就一定屬於繼承人的所得，這其實是常見迷思，實際上，判斷依據是股利權利何時確定，而不是實際發放或入帳時間。

國稅局建議，納稅人在辦理遺產稅申報前，可先向配發股利的公司或代理證券商確認除權（息）交易日或股東會決議基準日，再依規定區分屬於遺產或所得，才能正確完成申報，避免因申報錯誤而影響自身權益。