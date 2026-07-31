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3億元不要了？徐匯中學站495坪土地沒人繼承將列管

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
新北115年度單筆未辦繼承最高價值土地鄰近捷運徐匯中學站，總價超過3億元。新北市地政局提供
新北115年度單筆未辦繼承最高價值土地鄰近捷運徐匯中學站，總價超過3億元。新北市地政局提供

新北市地政局表示，今（115）年度逾期未辦理繼承登記的土地及建物，土地11,239筆、建物670 棟，土地總面積達230.57公頃，以115年公告現值估算，總價值超過173.73億元，自8月1日起列冊管理。

列冊管理土地中，有8筆土地價值超過億元，最高價的一筆位於三重區捷運徐匯中學站附近，為面積約495坪、價值3億元的住宅區土地。新北市地政局呼籲繼承人儘速辦理繼承登記，以維護個人財產權益。

新北市地政局地籍科科長王珮榕指出，依據土地法規定，土地及建物自繼承開始之日起逾1年未辦理繼承登記，應公告3個月並通知繼承人儘速申請登記。公告期滿仍未辦理者，由直轄市、縣市政府地政機關列冊管理15年。

期滿後則移請財政部國有財產署公開標售，所得價款保存10年，仍無人申領者歸屬國庫。

新北市今年度逾期未辦繼承登記土地及建物列冊管理作業將自8月1日開始，為避免被列冊管理之不動產遭到標售，請繼承人儘速辦理繼承登記，以免權利受損。

王珮榕提醒，民法規定子女對父母的扶養及財產繼承並無性別差異，不分性別均有扶養義務及繼承財產權利。

另如因繼承人人數眾多難以整合協議分配遺產或會同辦理登記，可依據土地登記規則第120條及民法繼承編相關規定，由其中1人或數人代表全體繼承人申請登記為公同共有，達成協議後再辦理遺產分割，以保障產權及避免逾期受罰。

土地 繼承 捷運 徐匯中學

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