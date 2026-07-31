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快查帳戶！綜所稅首批退稅365萬戶受惠、平均每戶退1.67萬元

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
採帳戶直撥退稅的民眾，退稅款今天已直接匯入指定帳戶。示意圖。（取材自ingimage）
採帳戶直撥退稅的民眾，退稅款今天已直接匯入指定帳戶。示意圖。（取材自ingimage）

小確幸來了，今年5月申報去年綜合所得稅首批退稅31日入帳。根據財政資訊中心統計，今年首批退稅案件共365萬戶，退稅金額約612億元，平均每戶可退稅1萬6,745元。

今年申報去年度綜所稅已於6月1日截止，退稅分三批辦理，分別為7月31日、10月30日及明年1月20日。其中，採帳戶直撥退稅的民眾，退稅款今天已直接匯入指定帳戶。

財政部先前初步統計，全國申報退稅金額約635億元。財政資訊中心最新統計指出，首批退稅就達612億元，共365萬戶符合首批退稅資格，其中358萬戶選擇直撥退稅。

財政部高雄國稅局表示，申報時有提供金融機構帳號者，退稅款今天直接入帳；未提供金融機構帳號者，今天起也會陸續寄發退稅憑單。

高雄國稅局表示，退稅憑單兌領期限自今天起至9月30日止，若退稅憑單金額未滿5,000元，可持憑單向票面指定付款銀行兌領現金；超過5,000元者，須提出票據交換才能領取退稅款。納稅人收到退稅憑單後，應於兌領期限內辦理，以免影響權益。

財政部表示，首批退稅向來是退稅大宗，適用對象包括今年申報截止（6月1日）前採網路（含手機）申報、稅額試算以線上登錄或電話語音回復，以及5月11日前向戶籍地國稅局以紙本回復的案件，皆屬首批退稅對象。

第二批退稅將於今年10月30日辦理，主要對象為採人工或二維條碼申報、稅額試算以紙本於5月12日至6月1日回復，以及5月11日前向非戶籍地國稅局回復的案件。

第三批退稅則將於明年1月20日辦理，對象為逾期申報，或原申報為繳稅、不繳不退，經國稅局核定後改為退稅的案件。

綜所稅 帳戶 綜合所得稅 退稅

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