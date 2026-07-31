遺贈稅「大老婆條款」 專家：盤點五大傳承議題

行政院會昨（30）日通過遺贈稅法修法，增訂「大老婆條款」，專家指出，此次修法明確建立「受益者負擔」原則。

資誠家族企業暨財富傳承服務會計師李南漢表示，未來被繼承人死亡前二年內贈與配偶、子女、孫子女、兄弟姊妹及其配偶等特定親屬的財產，相關遺產稅必須按比率負擔，即使受贈人拋棄繼承或喪失繼承權，仍須繳納受贈財產所對應的遺產稅。他提醒高資產家族，可盤點五個重點：近年已完成或規劃中的股權贈與安排、家族持股與控制權架構設計、傳承階段可能產生之稅負及資金需求、遺囑、信託及保險等傳承工具配置、家族治理及接班規劃是否需同步調整。

安永家族辦公室協同負責人張啓晉分析另一項重點，修法後，被繼承人在死亡前二年內贈與配偶財產，計算配偶剩餘財產差額分配請求權扣除額時，這筆受贈財產將視為被繼承人的現存財產，因此可增加扣除額，對遺產稅納稅人較為有利。