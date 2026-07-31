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K型經濟解方聚焦稅制改革 立委提案課徵5%富人稅

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
AI與半導體產業快速成長，推升台灣整體經濟表現，但成長紅利能否擴及全民，是下階段重要課題。聯合報系資料照
AI與半導體產業快速成長，推升台灣整體經濟表現，但成長紅利能否擴及全民，是下階段重要課題。聯合報系資料照

產業發展不均的「K型經濟」議題受矚，立法院財政委員會昨（30）日舉行「K型經濟問題」公聽會，會中許多建議聚焦稅制改革，國民黨立委賴士葆主張，財政部應研議對高資產族群課徵5％富人稅；另有學者認為，稅收豐盈，應用以協助產業轉型、提高勞工薪資。

AI與半導體產業快速成長，推升台灣整體經濟表現，但成長紅利能否擴及全民，是下階段重要課題。

電子、非電子產品出口變化
電子、非電子產品出口變化

賴士葆表示，主計總處近期公布平均薪資雖達4.8萬元，但實際上約有七成勞工薪資低於平均水準；此外，在GDP成長過程中，分配給勞工的份額也偏低，日本、歐盟及美國均高於50%，台灣卻低於50%。當經濟持續成長，一般受薪階級未必能同步分享成長紅利。

賴士葆指出，物價持續上漲，也壓縮民眾實質購買力，使相對剝奪感日益加深，加劇K型經濟問題。政府應認真思考改善所得與財富分配，例如參考美國加州做法，針對資產超過一定規模的高資產族群，研議課徵「富人稅」。

淡江大學經濟系教授蔡明芳則建議，應停止當沖降稅，避免以租稅優惠鼓勵短線投機。

蔡明芳認為，長期持有股票的投資人未能享有減稅，反而是一日內多次來回交易者獲得優惠，並不合理，此外為避免產業面對中國大陸低價傾銷問題，他建議取消小額包裹免稅，進一步協助傳產進入國際非紅供應鏈。

中經院第一研究所副研究員王國臣表示，反映貧富差距的2024年台灣吉尼係數，僅次於2009年高點；相較2008年，去年消費者物價指數（CPI）也累計上漲22%，這都是K型經濟下須正視的問題。

王國臣建議從三方面著手。第一，掌握美國限制中國大陸記憶體、面板等產品的機會，重新布局成熟製程；第二，重新定位傳統產業，保留涉及國家安全的關鍵企業，並協助接班意願低落者有序退場；第三，厚實服務業，金融業可承接家族辦公室。

中山大學政治經濟系特聘教授張其祿表示，台灣應從過去追求成長的發展型國家，進一步走向成果共享，應重新檢視租稅與補助制度，讓稅收能轉化為協助產業轉型、提高勞工薪資的資源，讓高科技產業成長效益，真正擴散至中小企業與受薪階級。

稅制改革 富人稅 財政部

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