遺贈稅「大老婆條款」回溯適用…生前二年獲贈財產 應依占比負擔遺產稅

行政院會昨（30）日拍板《遺產及贈與稅法》修法，新增「大老婆條款」，死亡前二年內贈與特定親屬財產，應依受贈財產占總遺產比重，由受贈人負擔遺產稅，且設有回溯條款；另也優化剩餘財產差額分配請求權扣除數額計算方式。

此次修法是源自2024年10月28日憲法法庭判決遺贈稅法部分違憲，判決案例是一名「大老婆」在丈夫死亡前二年獲贈高額財產，在老公去世後，她拋棄繼承，將所有遺產稅責任留給老公的非婚生子女，被稱為「大老婆的復仇」。

遺產稅大老婆條款

值得關注的是，「大老婆條款」設有回溯適用規定，自2024年10月28日憲法法庭判決日起，至新法上路前，所發生的死亡案件，都適用新規定，「大老婆們」要效法前述案例拋棄繼承，現在已經來不及。

財政部政務次長陳勇勝表示，回溯適用規定主要是為避免民眾規避新制，因此擬定防堵機制。

至於新法上路後，預計多少案件受到影響？陳勇勝回應，因遺產稅屬「機會稅」，實際受惠人數與金額，將隨每年實際發生繼承案件而有所變動。

據財政部性別統計年報，去年遺產拋棄繼承案件共約9.1萬件。

行政院長卓榮泰表示，此次修法主要為符合憲法法庭2024年憲判字第11號判決意旨，重點有三項。首先，被繼承人死亡前二年內贈與特定親屬之財產（即擬制遺產），按其占遺產總額比率來計算遺產稅額，並以該擬制遺產受贈人為納稅義務人。

財政部舉例，吳家一家四口，吳先生去世後，遺產總額5,000萬元，總遺產稅為200萬元。遺產中有1,000萬元是吳先生去世前二年內送給吳太太，在新法下，吳太太就是這1,000萬部分的遺產稅納稅人，占比為20％，吳太太需負擔40萬元的遺產稅。剩餘160萬元遺產稅，則由所有繼承人共同負擔。

第二項修法重點，計算配偶剩餘財產差額分配請求權扣除數額時，配偶的受贈擬制遺產，視為被繼承人的現存財產來計算。

第三，修正遺產稅納稅義務人範圍及刪除分期繳納的金額限制（30萬元）。