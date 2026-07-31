頂樓加蓋移轉 要繳納契稅

花蓮縣稅務局提醒，房屋若有頂樓加蓋、外推擴建、騎樓圍封或其他未辦保存登記的增建，只要屬房屋的一部分，辦理買賣、贈與、交換等移轉時，也應一併申報契稅。

房屋稅課徵對象，除依法辦理保存登記建物外，也包括附著於土地的各種房屋，及增加房屋使用價值的建築物。因此未辦保存登記的增建部分，不會因沒有登記就不必申報或課稅，民眾移轉房屋時，仍應將這些增建部分納入契稅申報範圍。

稅務局指出，房屋若有未辦保存登記的增建，辦理契稅申報時應一併申報，並在契稅申報書勾選「未辦保存登記部分一併移轉」，同時於公契載明增建部分一併移轉，如此一來，不僅能完整反映實際交易標的，也能避免日後因契約記載不清，引發產權或稅務爭議。