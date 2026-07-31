無糖飲料免貨物稅 須核准

為兼顧國人健康及引導消費，《貨物稅條例》修正後，今年起無添加糖飲料免徵貨物稅。財政部台北國稅局表示，國內產製的無添加糖飲料，完成產品登記並申請核准，即可免徵貨物稅。

台北國稅局表示，所稱「糖」包括葡萄糖、蔗糖、果糖、乳糖、麥芽糖及半乳糖等各類糖分；而「無添加糖飲料」則是指產品使用原料及產製過程，都未添加上述糖類，換句話說，只要製造過程中有額外添加糖分，就不符合免徵貨物稅資格。

此外，免徵貨物稅並非產品標示「無糖」即可直接適用。國稅局提醒，產製廠商在生產無添加糖飲料前，應先向所在地國稅局辦理產品登記，並提出免徵貨物稅申請，待審核通過後，才能以免稅方式出廠；若未經核准，即使產品符合無添加糖規定，仍無法適用免稅。

國稅局提醒，市面上已販售、且已辦理應稅飲料品登記的無糖飲料，若要免徵貨物稅，同樣必須重新辦理產品登記及免稅申請，經核准後，才能改以免稅方式出廠，並非新制上路就可直接免稅。業者應留意申請資格、產品認定或辦理程序。