聽新聞
0:00 / 0:00

大企業女老闆占比寫新高 金融、保險業占大宗

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部。聯合報系資料照
財政部。聯合報系資料照

財政部統計，2025年營利事業資本額落在10億元以上者有2,824家，其中有2,381家負責人為男性，占84.3％，女性負責人則有443人、占約15.7％，雖兩者仍有一定差距，「10億」級女老闆的占比寫下統計以來新高。

財政部公布最新性別統計年報，2025年營利事業總計168萬3,398家，男性負責人105萬1,307人、女性負責人63萬2,091人，比率分別為62.5％、37.5％。

以資本額觀察，隨資本額增加，男女比率差距逐漸拉大，其中10億元以上公司負責人總計2,824人，男性2,381人、比率為84.3％，女性443人、占15.7％，已寫下統計來新高。

比對10億級女老闆所屬行業，分別是金融及保險業154人最多、製造業與不動產業同為79人居次、批發及零售也有49人、專業科學及技術服務業有22人、營建工程13人，其餘行業皆為個位數。

另外，性別統計年報也揭露綜所稅申報概況。2024年男性平均每人所得為75.4萬元，女性人均所得48.9萬元，性別差異倍數1.54倍，與前一年度相比持續縮小，也是統計以來，男女平均所得最小差距。

綜所稅各類所得中，2024年薪資所得，男性平均每人為83.9萬元、女性為60.4萬元，男女差距約1.39倍；執行業務所得中，男女差距高達1.83倍，男性平均24萬元、女性13.1萬元；股利所得部分，男女平均每人所得差距也有1.7倍，男性平均每人所得17.2萬元，女性則為10.1萬元。

另外，傳統「傳男不傳女」觀念仍存，2025年遺產稅實徵件數為1.3萬件，包含男性7,924人、女性5,454人，男性比例近六成，女性比例約四成，隨金額增加，男女比率差距逐漸拉大，甚至在超過1億1,242萬元以上的遺產案件，男女比率分別為68.3％、31.7％。

遺產拋棄繼承共9.1萬件，女性有4.9萬人、占54.6％，男性4.1萬人、占45.4％；贈與稅實徵2.2萬件，男性1.1萬人、女性1.1萬人，從人數來看差距不大，平均贈與金額來看，男性平均1,173萬元、女性1,095萬元。

老闆 女性 財政部

延伸閱讀

男女平均所得差距 財政部統計2024年縮小至1.54倍

公益彩券大獎都是誰在領？財政部揭性別秘密

AI、人口紅利驅動台中經濟續強 帶動家戶所得與稅收雙升

「父職紅利」成留才關鍵！主管支持育兒 男性敬業度提升高於女性

相關新聞

大企業女老闆占比寫新高 金融、保險業占大宗

財政部統計，2025年營利事業資本額落在10億元以上者有2,824家，其中有2,381家負責人為男性，占84.3％，女性負責人則有443人、占約15.7％，雖兩者仍有一定差距，「10億」級女老闆的占比寫下統計以來新高。

台版肥咖申報 筆數、金額雙增

財政部國際財政司昨（30）日公布114年度稅務用途金融帳戶資訊（CRS，俗稱台版肥咖條款）申報統計，因去年經濟表現亮眼，帶動投資，申報帳戶合計逾22.5萬筆，帳戶餘額（存量）2,025億元、收入金額（流量）617億元，筆數、金額雙增。

頂樓加蓋移轉 要繳納契稅

花蓮縣稅務局提醒，房屋若有頂樓加蓋、外推擴建、騎樓圍封或其他未辦保存登記的增建，只要屬房屋的一部分，辦理買賣、贈與、交換等移轉時，也應一併申報契稅。

無糖飲料免貨物稅 須核准

為兼顧國人健康及引導消費，《貨物稅條例》修正後，今年起無添加糖飲料免徵貨物稅。財政部台北國稅局表示，國內產製的無添加糖飲料，完成產品登記並申請核准，即可免徵貨物稅。

遺贈稅「大老婆條款」回溯適用…生前二年獲贈財產 應依占比負擔遺產稅

行政院會昨（30）日拍板《遺產及贈與稅法》修法，新增「大老婆條款」，死亡前二年內贈與特定親屬財產，應依受贈財產占總遺產比重，由受贈人負擔遺產稅，且設有回溯條款；另也優化剩餘財產差額分配請求權扣除數額計算方式。

遺贈稅「大老婆條款」 專家：盤點五大傳承議題

行政院會昨（30）日通過遺贈稅法修法，增訂「大老婆條款」，專家指出，此次修法明確建立「受益者負擔」原則。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。