大企業女老闆占比寫新高 金融、保險業占大宗

財政部統計，2025年營利事業資本額落在10億元以上者有2,824家，其中有2,381家負責人為男性，占84.3％，女性負責人則有443人、占約15.7％，雖兩者仍有一定差距，「10億」級女老闆的占比寫下統計以來新高。

財政部公布最新性別統計年報，2025年營利事業總計168萬3,398家，男性負責人105萬1,307人、女性負責人63萬2,091人，比率分別為62.5％、37.5％。

以資本額觀察，隨資本額增加，男女比率差距逐漸拉大，其中10億元以上公司負責人總計2,824人，男性2,381人、比率為84.3％，女性443人、占15.7％，已寫下統計來新高。

比對10億級女老闆所屬行業，分別是金融及保險業154人最多、製造業與不動產業同為79人居次、批發及零售也有49人、專業科學及技術服務業有22人、營建工程13人，其餘行業皆為個位數。

另外，性別統計年報也揭露綜所稅申報概況。2024年男性平均每人所得為75.4萬元，女性人均所得48.9萬元，性別差異倍數1.54倍，與前一年度相比持續縮小，也是統計以來，男女平均所得最小差距。

綜所稅各類所得中，2024年薪資所得，男性平均每人為83.9萬元、女性為60.4萬元，男女差距約1.39倍；執行業務所得中，男女差距高達1.83倍，男性平均24萬元、女性13.1萬元；股利所得部分，男女平均每人所得差距也有1.7倍，男性平均每人所得17.2萬元，女性則為10.1萬元。

另外，傳統「傳男不傳女」觀念仍存，2025年遺產稅實徵件數為1.3萬件，包含男性7,924人、女性5,454人，男性比例近六成，女性比例約四成，隨金額增加，男女比率差距逐漸拉大，甚至在超過1億1,242萬元以上的遺產案件，男女比率分別為68.3％、31.7％。

遺產拋棄繼承共9.1萬件，女性有4.9萬人、占54.6％，男性4.1萬人、占45.4％；贈與稅實徵2.2萬件，男性1.1萬人、女性1.1萬人，從人數來看差距不大，平均贈與金額來看，男性平均1,173萬元、女性1,095萬元。