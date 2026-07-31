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台版肥咖申報 筆數、金額雙增

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部國際財政司昨（30）日公布114年度稅務用途金融帳戶資訊（CRS，俗稱台版肥咖條款）申報統計，因去年經濟表現亮眼，帶動投資，申報帳戶合計逾22.5萬筆，帳戶餘額（存量）2,025億元、收入金額（流量）617億元，筆數、金額雙增。

台灣目前與澳洲、日本或英國進行CRS交換，透過資訊交換協助稅捐稽徵機關評估逃漏稅風險，金融機構應於每年6月申報CRS資訊。

國財司表示，今年申報114年度CRS資訊的金融機構共1,887家，澳洲、日、英稅務居住者金融帳戶合計超過22.5萬筆，帳戶餘額2,025億元，收入金額617億元，雙雙年增。國財司長李明機表示，主要原因是台灣總體經濟去年表現亮眼，尤其股市、公司獲利俱佳。

在交換的三個國家中，以日本帳戶筆數最多、達14.5萬筆，其次為澳洲4.5萬筆，英國3.4萬筆為第三。成長幅度則以澳洲增加最多、年增18.6％，英國年增11.1％居次，日本年增8.2％。

金額方面，澳、日、英合計帳戶餘額2,025億元、年增17.6％。以金額來看，日本1,079億元最多、其次為英國534億元，澳洲412億元為第三，但成長幅度中，以澳洲年增40.1％最多、日本25.1％居次，英國則出現年減、減幅為5.6％。

澳、日、英合計帳戶流量617億元、年增32.9％，以澳洲271億元、年增達41.8％最明顯，英國為101億元、年增34.6％，日本245億元、年增23.7％。

財政部強調，今年9月將與澳洲、日本及英國自動交換CRS資訊，依據國際實務，對於交換取得的CRS資訊，並不會直接用於課稅，而是提供稅捐稽徵機關評估逃漏稅風險及選案參考，呼籲持有海外金融資產及相關所得的納稅人，應依法誠實申報。

流量 財政部 澳洲

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