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財政部：台版肥咖CRS申報 筆數金額齊增

中央社／ 台北30日電
財政部今天公布114年度台版「肥咖條款」CRS申報統計，申報金融機構1887家，澳、日、英稅務居住者金融帳戶共逾22.5萬筆，帳戶餘額（存量）新台幣2025億元，收入金額（流量）617億元，均呈年增，反映台灣總體經濟表現好、上市櫃公司獲利佳，使外商投資台灣力道不減。本報資料照片
財政部今天公布114年度台版「肥咖條款」CRS申報統計，申報金融機構1887家，澳、日、英稅務居住者金融帳戶共逾22.5萬筆，帳戶餘額（存量）新台幣2025億元，收入金額（流量）617億元，均呈年增，反映台灣總體經濟表現好、上市櫃公司獲利佳，使外商投資台灣力道不減。本報資料照片

財政部今天公布114年度台版「肥咖條款」CRS申報統計，申報金融機構1887家，澳、日、英稅務居住者金融帳戶共逾22.5萬筆，帳戶餘額（存量）新台幣2025億元，收入金額（流量）617億元，均呈年增，反映台灣總體經濟表現好、上市櫃公司獲利佳，使外商投資台灣力道不減。

台灣與他國進行稅務用途金融帳戶資訊（CRS）交換，提供澳洲、日本或英國稅務居民金融帳戶資訊給3國政府，對方也會將當地屬於台灣稅務居民的金融帳戶資訊，互惠交換給財政部，協助掌握海外收入情形，以評估逃漏稅風險。

財政部國際財政司今天舉行記者會，說明114年度CRS網路申報已於6月30日完成，財政部國際財政司司長李明機說明，依據財政部財政資訊中心統計，申報的金融機構共有1887家，申報屬澳洲、日本或英國稅務居住者，持有或控制的金融帳戶資料，一共有22萬5222筆、年增10.64%。

其中，以日本帳戶筆數最多、達14萬5530筆，年增8.25%；澳洲4萬5591筆居次、年增18.62%；英國3萬4101筆、年成長11.1%。

同時，國際財政司公布上述帳戶114年12月31日餘額（存量），及114年度支付或記入的股利、利息、出售或贖回金融資產收入總額或其他收入金額（流量）。

根據統計，澳、日、英合計的帳戶餘額2025億元、年增17.6%，澳、日均為年增格局，以澳洲年成長40.14%最為顯著。3國合計收入金額617億元、年增32.97%，3國均呈現年增，仍以澳洲成長41.88%最多。

李明機分析，去年台灣總體經濟表現非常亮眼，在此情況下，股市及上市櫃公司獲利表現俱佳，加權股價指數漲幅達25.74%，推測可能因此使外商投資台灣力道加大。

財政部說明，今年9月將與澳洲、日本及英國進行CRS資訊自動交換。台灣依據國際實務，對於交換取得的CRS資訊，不會直接用於課稅，是供稅捐稽徵機關評估逃漏稅風險及選案參考，呼籲持有海外金融資產及相關所得的納稅義務人依法誠實申報。

至於未來是否將有更多國家加入稅務用途金融帳戶資訊（CRS）交換，李明機透露，這是一直努力嘗試突破的，其中有個亞洲國家態度正面，目前對方正在審視、進一步確認相關規範，財政部也希望能夠盡快達成。

財政部 帳戶 流量

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