「大老婆條款」修了什麼？安永點出配偶、繼承人留意兩大影響

為配合憲法法庭判決調整相關制度，行政院30日通過《遺產及贈與稅法》修正草案，其中，最受關注的是死亡前2年贈與財產的遺產稅負擔方式，以及配偶剩餘財產差額分配請求權的扣除計算。安永提醒，這次修法有兩大重點，不僅可避免未受益繼承人代繳遺產稅，也讓配偶可適用更有利的遺產稅扣除規定。

安永聯合會計師事務所安永家族辦公室協同負責人張啓晉分析，此次修法有兩大重點，首先，修法後，被繼承人在死亡前2年內贈與配偶、各順位繼承人及其配偶的財產，若併入遺產總額課稅，受贈人須依受贈財產占遺產總額的比例，負擔相應的遺產稅，可避免過去發生「沒有受益卻要代繳遺產稅」的不公平情況。

舉例來說，父親過世時課稅遺產總額為5,000萬元，其中包含死亡前2年贈與母親的1,000萬元，若遺產稅總額為200萬元，母親就須依受贈財產占比負擔40萬元遺產稅，即使受贈人拋棄繼承、喪失繼承權，或並非法定繼承人，仍須就受贈部分負擔遺產稅。

第二個重點，修法後，若被繼承人在死亡前2年內贈與配偶的財產需併入遺產總額課稅，計算配偶剩餘財產差額分配請求權扣除額時，這筆受贈財產將視為被繼承人的現存財產，因此可增加扣除額，對遺產稅納稅人較為有利。

舉例來說，父親過世時實際剩餘財產為4,000萬元，死亡前2年曾贈與母親1,000萬元，母親本身剩餘財產為2,500萬元，修法後，計算配偶剩餘財產差額分配請求權時，這1,000萬元會視為父親現存財產，因此遺產扣除額可由原本750萬元提高至1,250萬元。