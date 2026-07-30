別學大老婆的復仇！遺贈稅修法增訂「溯及適用條款」

行政院會30日拍板通過《遺產及贈與稅法》部分條文修正草案，其中第6條增訂第五項「溯及適用條款」，避免修法完成前，被繼承人配偶學習模仿藉拋棄繼承，規避擬制遺產稅額。財政部次長陳勇勝表示，該項修正是為了避免民眾規避新制，所以擬定了防堵機制，保障課稅公平。

憲法法庭真實案例中，陳男除元配、婚生子女外，還有一名年僅6歲的私生女。陳男去世前一年，將市價3億元股票贈與元配；因元配與親生子女拋棄繼承，依照現行法規，遺產稅5,700萬元重擔全落在私生女身上，外界稱「大老婆的復仇」。

憲法法庭認為，該案對私生女童形成「稅務絞殺」，判決遺贈稅法「部分違憲」。為防止類似事件再度發生，財政部修訂此次「大老婆條款」。另修正條文第6條增訂第五項規定，條文施行前發生死亡事實之案件，被繼承人之配偶拋棄繼承或喪失繼承權者，仍需繳該項「擬制遺產稅」。

財政部賦稅署長樓美鐘說明，修法後明定「擬制遺產」部分的遺產稅納稅義務人為「受贈人」，其應納稅額，將按擬制遺產占遺產總額之比例計算。並且未來稽徵機關將開立「兩張稅單」，分別發給受贈人與全體繼承人，使稅負分配更加明確合理。

她舉例，一家四口，若被繼承人遺產總額為5,000萬元（包含死亡前兩年內贈與配偶的擬制遺產1,000萬元，以及其他遺產4,000萬元）。修法後，配偶受贈之1,000萬元的納稅義務人即為該配偶（受贈人），須按比例負擔40萬元的遺產稅；其餘4,000萬元的遺產，則由所有繼承人共同負擔160萬元稅額。

樓美鐘表示，修法後，配偶受贈之擬制遺產，在計算「配偶剩餘財產差額分配請求權」時，將視為被繼承人的「現存財產」一併計入。此項修正將實質提高該項扣除額，進而降低整體應納稅額，屬有利於納稅義務人之調整。

樓美鐘提到，為減輕民眾繳稅困難，第30條條文刪除申請分期繳納的「應納稅額金額限制」。未來無論稅額多寡，納稅義務人只要確有現金繳納困難，皆可申請分期繳稅。同時，為達便民與法規一致性，分期繳納之利息計算標準，將比照《稅捐稽徵法》規定，按各年度1月1日之利率為準。

至於修法後的受惠人數，陳勇勝表示，遺產稅屬「機會稅」，因此受惠人數與金額，將隨每年度實際發生之繼承案件而有所變動。整體修法方向皆以保障民眾財產權益、建構公平合理之稅制為最終目標。