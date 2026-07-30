節能家電退稅這4種錯誤最多人犯！做錯一毛錢都拿不到

不少民眾購買節能家電後，都會申請退還貨物稅，但因不了解規定，常因逾期、資料不符或重複申請等原因，導致退件、補件，影響退稅時程。北區國稅局整理四大常見錯誤，提醒民眾申請前先確認，以免錯失退稅權益。

國稅局表示，依《貨物稅條例》第11條之1規定，民眾購買經濟部核定能源效率第1級或第2級的新電冰箱、新冷暖氣機及新除濕機，可在購買日次日起6個月內，檢附統一發票或收據等資料，以線上或書面方式向任一國稅局申請退還貨物稅。

國稅局指出，最常見的錯誤包括四種。第一，超過6個月申請期限，逾期將無法退稅。第二，申請人與發票或收據上的買受人不是同一人，若發票載有買受人統一編號，就必須由該買受人提出申請。

第三，退稅帳戶不是申請人本人帳戶，或線上申請時未上傳存摺封面。若採用簡化身分認證方式，存摺封面屬必要文件，且退稅帳戶戶名必須與申請人一致，否則仍須補件，影響退稅速度。

第四，同一台符合資格的節能電器只能申請退稅一次，若重複提出申請，將不予受理。

國稅局建議，民眾可多利用「財政部稅務入口網」線上申辦，不僅可一次申請同一張發票上的多台電器，也能隨時查詢案件進度。送出申請後，若系統已回覆「收件編號」並寄送至電子郵件，才代表申請成功，可避免因退件或補件影響退稅權益。