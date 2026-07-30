很多人不知道！頂樓加蓋、陽台外推非權狀範圍也要報契稅

囤房稅2.0上路後，多屋族房屋稅負明顯增加，但不代表只能照單全收。台中市地方稅務局提醒，新制採「全國歸戶」計算非自住房屋戶數，並依持有戶數適用3.2%至4.8%的差別稅率。不過，只要將閒置房屋合法出租，符合規定即可適用較低稅率，不但能讓房屋充分利用，也能合法節省房屋稅。

稅務局表示，囤房稅2.0改採全國歸戶、差別稅率課徵後，持有非自住房屋愈多，適用稅率愈高，因此不少多屋族開始重新檢視閒置房屋的使用方式，若能依規定出租，不僅可降低持有成本，也有助提升房屋使用效率。

目前主要有三種方式可適用出租優惠稅率。首先，最優惠的是成為公益出租人，或將房屋加入社會住宅包租代管。只要出租給符合租金補貼資格者，或加入社會住宅包租代管計畫，房屋稅即可比照自住房屋，適用1.2%的最低稅率，而且該房屋不計入全國持有應稅房屋戶數，對持有多間房屋的屋主而言，節稅效果最明顯。

第二種方式則是委託民間包租代管業者出租。只要與承租人簽訂一年以上租約，供居住使用，並依法申報租賃所得且達一般租金標準，出租期間即可適用1.5%的單一優惠稅率。

第三種則是屋主自行出租。稅務局指出，只要依法申報租賃所得，且達當地一般租金標準，就能適用一般出租住宅優惠稅率，持有四戶以內，每戶適用1.5%；五至六戶為2%；七戶以上則為2.4%，仍低於一般非自住房屋3.2%至4.8%的稅率。

稅務局提醒，房屋出租並非自動適用優惠稅率，屋主仍須符合相關規定並完成申報程序。若要自當期房屋稅開始適用優惠，應在房屋稅開徵40日前，也就是每年約3月22日前（遇假日順延），向房屋所在地稅捐機關提出申報；若逾期申報，則須自下一期起才能適用。此外，租約到期或出租情形變更，也應重新辦理申報，以免影響優惠資格及自身節稅權益。