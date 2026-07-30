配偶剩餘財產扣除 放寬

行政院會今（30）日將通過《遺產及贈與稅法》修正案，除「大老婆條款」受矚目，此次也放寬配偶剩餘財產差額分配請求權扣除數額的計算規定，將死亡前二年贈與配偶財產視為「現存財產」，將可放大扣除數額，有助降低遺產稅負擔，對納稅人而言是一大利多。

剩餘財產分配請求權修法，也是基於憲法法庭判決。當時這起案例，是一位李姓民眾將價值1.3億元的土地贈與妻子，沒多久後去世，這筆土地被併入遺產課稅，但太太在計算剩餘財產差額分配請求權的扣除數時，卻無法納入現存財產計算，遭憲法法庭認定違憲。

財政部所擬定的修法條文增訂，在計算配偶剩餘財產差額分配請求權扣除數額時，被繼承人死亡前二年內贈與配偶的財產，應視為被繼承人現存財產。

舉例來說，陳先生死亡時財產有4,000萬元，死亡前二年贈與陳太太1,000萬元、陳太太自身財產2,500萬元，過去死亡前贈與的1,000萬元，不能納入差額計算基準，只能以陳先生財產4,000萬、陳太太自身財產2,500萬元來看，兩者差額的半數為750萬元，可自遺產總額中扣除。

修法通過後，陳先生死亡前二年贈與太太的1,000萬元，視為陳先生現存財產，在計算兩者財產差額時可納入，也就是陳先生財產5,000萬元、陳太太財產2,500萬元，差額半數為1,250萬元，可扣除數額變多。