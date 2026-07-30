政院今拍板修法 遺贈稅新增「大老婆條款」

行政院會今（30）日將拍板《遺產及贈與稅法》修法，預計通過「大老婆條款」，死亡前二年贈與特定親屬的財產，應依受贈財產占總遺產比重，分別由受贈人負擔一定遺產稅。修法將送立法院審查，將是繼民法兄弟姊妹特留分刪除後，又一項重大遺產制度變革。

這項修法源自憲法法庭2024年10月判決。在該起釋憲案中，有一位陳姓男子除元配、婚生子女外，還有一名當時僅6歲的非婚生子女。陳男去世前一年，將市價3億元股票贈與元配，因屬死亡前二年贈與，納入遺產總額課稅，遺產稅總額達5,700萬元。

遺贈稅法修法重點

陳男過世後，元配與親生子女拋棄繼承，高額遺產稅全數落在非婚生女童身上，外界稱「大老婆的復仇」。

憲法法庭認為，該案對女童形成「稅務絞殺」，判決遺贈稅法「部分違憲」，要求財政部兩年內檢討修法，期限到今年10月。

目前立法院已經有12個版本遺贈稅法修正案，多數修法內容與財政部的版本雷同，都是新增「大老婆條款」，讓死亡前二年贈與特定親屬的遺產稅負擔方式更為明確。

依修法條文，被繼承人死亡前二年內贈與特定親屬財產，如配偶、子女、孫子女、父母等，應按各受贈財產占遺產總額比率，計算出各自負擔的遺產稅額，並以各受贈人為納稅義務人，以受贈財產為限，負繳納遺產稅義務。

舉例來說，林先生去世後，留下遺產總額5,000萬元，其中有1,000萬元是去世前二年內贈與給太太，占遺產總額的五分之一。國稅局計算全案遺產稅為200萬元，五分之一的遺產稅、即40萬元，應向林太太發單課徵。

此外，本次其他重要修法內容還包括，重新定義納稅義務人，將遺囑執行人從遺產稅納稅義務人中刪除，以及放寬配偶剩餘財產差額分配請求權扣除數額計算規定，另刪除申請分期繳稅門檻，原規定應納遺贈稅需在30萬元以上，才能申請分期，此次修法刪除門檻。

專家認為，近來遺產制度有相當程度修正，包含刪除兄弟姊妹特留分，將在公布後六個月內生效，加上財政部將趕在憲法法庭要求期限內完成遺贈稅法修法，未來家族傳承、遺產課稅都將面臨重大變革。