產假擬延長 待朝野協商

立法院社福衛環委員會昨（29）日初審通過《性別平等工作法》部分條文修正草案、《就業保險法》部分條文修正草案。修法主要攸關延長產假，不過僅三條達成共識，主要爭點在於，院版擬將產假由八周延長到12周，不過有立委主張加碼至14周，後續仍待黨團協商。

另外，針對性別平等工作法第23條之1，行院版草案規定，雇主提供托兒設施或托兒措施者，可就其支出金額200%限度內，自其支出當年度所得額中減除；優惠期間限定十年（2027年至2036年）。意即若花費新台幣100萬元，可以抵200萬元所得額。

民眾黨立委邱慧洳在審查過程中質疑，條文使用「限度內」的文字，會有誤導問題。財政部則解釋，「限度內」為抵稅相關條文之慣用體例。該條文最終達成共識，照院版通過。

就保法第20條，由於第11條條文達成部分共識，將失業給付認定時間由14天改為七天，因此第20條通過，失業給付自向公立就業服務機構辦理求職登記之「第八日」起算。就保法第25條，也修正內文，自求職登記之日起七日內，推介就業或安排職訓。