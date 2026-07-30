聽新聞
0:00 / 0:00

產假擬延長 待朝野協商

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

立法院社福衛環委員會昨（29）日初審通過《性別平等工作法》部分條文修正草案、《就業保險法》部分條文修正草案。修法主要攸關延長產假，不過僅三條達成共識，主要爭點在於，院版擬將產假由八周延長到12周，不過有立委主張加碼至14周，後續仍待黨團協商。

另外，針對性別平等工作法第23條之1，行院版草案規定，雇主提供托兒設施或托兒措施者，可就其支出金額200%限度內，自其支出當年度所得額中減除；優惠期間限定十年（2027年至2036年）。意即若花費新台幣100萬元，可以抵200萬元所得額。

民眾黨立委邱慧洳在審查過程中質疑，條文使用「限度內」的文字，會有誤導問題。財政部則解釋，「限度內」為抵稅相關條文之慣用體例。該條文最終達成共識，照院版通過。

就保法第20條，由於第11條條文達成部分共識，將失業給付認定時間由14天改為七天，因此第20條通過，失業給付自向公立就業服務機構辦理求職登記之「第八日」起算。就保法第25條，也修正內文，自求職登記之日起七日內，推介就業或安排職訓。

朝野協商 性別平等 邱慧洳

延伸閱讀

產假天數、育兒假適用年齡朝野喬不攏 洪申翰：拚明年如期上路

延長產假、陪產假？勞動部：應考量中小企業

立院初審山坡地保育條例 違者致人於死最高罰億元以下

無人機條例14版本較勁 朝野8小時攻防

相關新聞

勞退舊轉新 企業留意稅事

勞動部開放純舊制勞工可自提，並可經勞雇雙方合意提前結存舊制退休金，估約11.5萬人可適用，已於17日起生效。資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師歐陽泓提醒，若公司員工全數結清年資轉為新制，公司申請領回原本舊制退休金專戶餘額後，需要認列收入課稅。

產假擬延長 待朝野協商

立法院社福衛環委員會昨（29）日初審通過《性別平等工作法》部分條文修正草案、《就業保險法》部分條文修正草案。修法主要攸關延長產假，不過僅三條達成共識，主要爭點在於，院版擬將產假由八周延長到12周，不過有立委主張加碼至14周，後續仍待黨團協商。

政院今拍板修法 遺贈稅新增「大老婆條款」

行政院會今（30）日將拍板《遺產及贈與稅法》修法，預計通過「大老婆條款」，死亡前二年贈與特定親屬的財產，應依受贈財產占總遺產比重，分別由受贈人負擔一定遺產稅。修法將送立法院審查，將是繼民法兄弟姊妹特留分刪除後，又一項重大遺產制度變革。

配偶剩餘財產扣除 放寬

行政院會今（30）日將通過《遺產及贈與稅法》修正案，除「大老婆條款」受矚目，此次也放寬配偶剩餘財產差額分配請求權扣除數額的計算規定，將死亡前二年贈與配偶財產視為「現存財產」，將可放大扣除數額，有助降低遺產稅負擔，對納稅人而言是一大利多。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。