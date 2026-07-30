聽新聞
0:00 / 0:00

勞退舊轉新 企業留意稅事

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

勞動部開放純舊制勞工可自提，並可經勞雇雙方合意提前結存舊制退休金，估約11.5萬人可適用，已於17日起生效。資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師歐陽泓提醒，若公司員工全數結清年資轉為新制，公司申請領回原本舊制退休金專戶餘額後，需要認列收入課稅。

為強化勞工退休金條例施行前已適用勞動基準法，於勞工退休金條例施行後，仍服務於同一事業單位，並選擇繼續適用純舊制勞工之退休金權益，勞動部日前修正發布「勞工退休金條例施行細則」。

歐陽泓指出，當公司所有適用舊制的員工完成年資結清並全面轉為新制後，由於公司已無舊制員工，因此原先依規定提撥至舊制勞工退休準備金專戶餘額，可向主管機關申請領回，但因涉及過去已認列費用，領回款項仍須依規定認列收入並課稅，避免因忽略會計處理而衍生稅務問題。

歐陽泓提醒，企業在推動勞退舊制轉新制、辦理年資結清時，除應完成勞工退休金制度相關程序外，也應同步檢視退休準備金專戶餘額及後續會計處理方式，妥善辦理收入認列與報稅作業。

勞退 勞工退休金 退休金

延伸閱讀

勞退新制五變革 8月上路

勞退新制20年沒調 9教師工會籲改革：年資資產可攜、公私校退撫一體化

勞退自提率 逼近二成

支持勞退新制改革 教團籲提高雇主提繳率、公私校教師提繳率一律15%

相關新聞

勞退舊轉新 企業留意稅事

勞動部開放純舊制勞工可自提，並可經勞雇雙方合意提前結存舊制退休金，估約11.5萬人可適用，已於17日起生效。資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師歐陽泓提醒，若公司員工全數結清年資轉為新制，公司申請領回原本舊制退休金專戶餘額後，需要認列收入課稅。

產假擬延長 待朝野協商

立法院社福衛環委員會昨（29）日初審通過《性別平等工作法》部分條文修正草案、《就業保險法》部分條文修正草案。修法主要攸關延長產假，不過僅三條達成共識，主要爭點在於，院版擬將產假由八周延長到12周，不過有立委主張加碼至14周，後續仍待黨團協商。

政院今拍板修法 遺贈稅新增「大老婆條款」

行政院會今（30）日將拍板《遺產及贈與稅法》修法，預計通過「大老婆條款」，死亡前二年贈與特定親屬的財產，應依受贈財產占總遺產比重，分別由受贈人負擔一定遺產稅。修法將送立法院審查，將是繼民法兄弟姊妹特留分刪除後，又一項重大遺產制度變革。

配偶剩餘財產扣除 放寬

行政院會今（30）日將通過《遺產及贈與稅法》修正案，除「大老婆條款」受矚目，此次也放寬配偶剩餘財產差額分配請求權扣除數額的計算規定，將死亡前二年贈與配偶財產視為「現存財產」，將可放大扣除數額，有助降低遺產稅負擔，對納稅人而言是一大利多。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。