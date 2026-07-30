勞退舊轉新 企業留意稅事

勞動部開放純舊制勞工可自提，並可經勞雇雙方合意提前結存舊制退休金，估約11.5萬人可適用，已於17日起生效。資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師歐陽泓提醒，若公司員工全數結清年資轉為新制，公司申請領回原本舊制退休金專戶餘額後，需要認列收入課稅。

為強化勞工退休金條例施行前已適用勞動基準法，於勞工退休金條例施行後，仍服務於同一事業單位，並選擇繼續適用純舊制勞工之退休金權益，勞動部日前修正發布「勞工退休金條例施行細則」。

歐陽泓指出，當公司所有適用舊制的員工完成年資結清並全面轉為新制後，由於公司已無舊制員工，因此原先依規定提撥至舊制勞工退休準備金專戶餘額，可向主管機關申請領回，但因涉及過去已認列費用，領回款項仍須依規定認列收入並課稅，避免因忽略會計處理而衍生稅務問題。

歐陽泓提醒，企業在推動勞退舊制轉新制、辦理年資結清時，除應完成勞工退休金制度相關程序外，也應同步檢視退休準備金專戶餘額及後續會計處理方式，妥善辦理收入認列與報稅作業。