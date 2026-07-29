國稅局人事異動拍板 李雅晶掌北國、翁培祐接北區、倪麗心升任中區

財政部29日公布國稅局首長人事案。由於原台北國稅局局長樓美鐘已調陞財政部賦稅署署長，所遺職缺經行政院核定，由北區國稅局局長李雅晶接任；李雅晶調任後，北區國稅局局長職缺由中區國稅局局長翁培祐接任；中區國稅局局長則由財政部賦稅署副署長倪麗心陞任，交接暨宣誓典禮將於8月3日。

財政部表示，李雅晶畢業於國立政治大學財稅學系、政治大學財政研究所碩士學位，曾歷任財政部賦稅署副組長、主任秘書、副署長，以及財政部司長、南區國稅局局長等職務，現由北區國稅局局長調任台北國稅局局長，稅務行政歷練相當完整。

接任北區國稅局局長的中區國稅局局長翁培祐，畢業於國立台灣工業技術學院企業管理學系，並取得國立政治大學法律學碩士學位，曾任財政部賦稅署科長、專門委員、副組長、組長，以及北區國稅局副局長、台北國稅局副局長、財政部法制處處長、高雄國稅局局長等職務，同樣也是從基層做起。

升任中區國稅局局長的倪麗心，畢業於國立政治大學財稅學系，並取得政治大學財政研究所碩士學位，曾歷任財政部賦稅署科長、專門委員、副組長、組長及中區國稅局副局長等職務，此次由賦稅署副署長升任中區國稅局局長。