善用外籍人才租稅優惠 安永解析跨足日本工作簽證與跨國稅務新攻略

隨著臺灣與日本在半導體及⾼科技產業的供應鏈合作⽇益緊密、企業外派⼈員赴⽇⽀援營運與建廠的需求增加，如何妥善規劃赴⽇的⼯作簽證，以及確保個⼈所得稅申報合規性，成為企業跨國布局日本的核⼼議題。安永聯合會計師事務所舉辦「跨足日本市場 工作簽證與跨國稅務實務全攻略」線上研討會，並邀請EY Immigration Co. 與 Ernst & Young Tax Co.專業團隊共同主講，深入解析跨足日本工作簽證的法令與實務，以及跨國員工須留意的稅務風險與申報義務。

EY Immigration Co.合夥人木島祥登指出，日本企業對國際人才需求持續增加，但在延攬與管理外籍人才的過程中，工作簽證及在留資格的合規管理已成為不可忽視的重要議題。企業若能在人才派遣、當地聘僱及跨國調任初期就完成相關規劃，不僅有助提升人員流動效率，更能有效降低不法就業及法規違規的風險，為企業拓展日本市場奠定穩固的基礎。

安永聯合會計師事務所稅務服務部協理林姿伶指出，外國人來臺工作通常須依序完成工作許可申請、入境準備，如規劃在臺工作及居留超過六個月，則須進一步申請居留證等程序。她表示，目前外國人才來臺主要分為「外國專業人才」、「外國特定專業人才」及「就業金卡持有人」三類。

值得企業與外籍人才關注的是，符合租稅優惠資格的外籍專業人才及就業金卡持有人，可享有我國提供的租稅優惠措施。符合條件者自首次在臺居留滿183天、且薪資所得超過新臺幣300萬元的課稅年度起算，五年內可就超過300萬元部分的薪資所得，享有半數免計入綜合所得總額課稅的優惠。此項措施有助降低高階國際人才來臺工作的稅負成本，強化臺灣在全球人才競爭中的吸引力。

此外，安永聯合會計師事務所稅務服務部副總經理李中鈺分享，對於已在海外投資或進行整廠設備輸出的企業，可善用「代訓外國員工」制度，安排海外事業體的主管或技術人才來臺接受訓練，促進技術傳承與國際人才培育。企業取得經濟部核准函後即可辦理簽證申請，代訓期間原則上不超過六個月，符合特定營運需求者最長可延長至兩年，有助企業強化全球供應鏈及跨國人才發展布局。

安永提醒，企業在延攬外籍專業人才時，除了應留意工作許可、簽證及居留規定外，也應及早評估人才是否符合租稅優惠適用條件，協助人才充分運用法規優惠，提升來臺工作的意願與競爭力。