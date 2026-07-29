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兄弟姊妹特留分規定走入歷史 單身、頂客族應及早準備

經濟日報／ 記者歐芯萌邱琮皓／台北報導

兄弟姊妹特留分規定走入歷史，專家指出，修法後單身、頂客族是影響最深的兩大族群，遺囑將扮演更重要角色，應超前部署、及早安排遺囑規劃。

台灣遺囑協會理事長劉韋德表示，特留分限制放寬後，前提須建立在「遺囑有效」。民眾在預立遺囑時，要特別注意遺囑形式不能有瑕疵。修法後遺囑分配彈性提高，建議一併檢視保險受益人指定、生前贈與安排是否與遺囑內容互相配合。

劉韋德表示，遺囑必須在被繼承人「意識清楚、具備遺囑能力」時訂立才有效，建議民眾及早規劃才能真正發揮效用。

勤業眾信家族辦公室服務負責人王瑞鴻表示，此次修法大幅提高被繼承人透過遺囑自主安排財產分配的彈性，如已訂有遺囑，建議重新檢討內容及分配；尚未訂立遺囑者，應及早規劃。

資誠家族企業暨傳承財富管理服務會計師李南漢說明，此次修法對高資產人士、頂客族、不婚族及家族企業傳承規劃產生重要影響，應及早檢視遺囑內容是否符合最新法制、家族企業股權安排等議題。

頂客族 修法 特留分

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