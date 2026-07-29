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立院三讀通過刪除兄弟姊妹特留分 兩大配套沒過將再溝通
立法院會昨（28）日三讀通過刪除兄弟姊妹特留分，不過先前法務部所提草案，包含「特別貢獻制」、「遺產酌給制」等兩大配套，並未在此次修法中通過。法務部表示，後續將持續溝通，續推兩大配套修法，讓繼承法制更加完善。
立院昨日三讀通過民法相關修正案，法務部先前所提兩大配套未獲共識，外界尤其對於「特別貢獻制」表達疑慮。
台灣遺囑協會理事長劉韋德表示，日本在繼承法制上，有實施特別貢獻制，但對台灣而言是一個全新概念，法務部所擬定的相關條文，當中有許多不確定性，雖肯定立法目的，但若沒有釐清疑慮就貿然實施，可能會引起更多紛爭，希望有更多對話、充分討論後再實施。
法務部表示，將持續與相關機關協調溝通，推動後續法案審議作業，希望儘速完成配套部分修法程序，使繼承法制更加完善。
根據法務部草案，「特別貢獻制度」是指，若對被繼承人事業提供勞務或為財產上給付、對被繼承人療養看護，或依其他方法就被繼承人財產之維持或增加，有特別貢獻者，該特別貢獻價額，應在遺產分割時，加入該繼承人應繼分中。
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